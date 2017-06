Akkerhommels nestelen met honderd tot tweehonderd zussen onder de grond in muizenholletjes of op de grond tussen graspollen of kussens mos. Soms richten ze ook een boomholte in. De koningin begint met een klein, rond kamertje dat ze van mos maakt. Ze plakt plakjes mos aan elkaar met hommelwas uit haar stuitklier.

Lees verder na de advertentie

Ossentong, fluitekruid, smeerwortel en vroeg in de lente kleine veldkers; akkerhommels vinden alles lekker en lebberen nectar uit vele soorten bloemen. Als akkerhommels hun tong uitsteken, blijkt die bijna een centimeter lang te kunnen zijn. Met zo'n tong kunnen ze bij de nectar in diepe bloemkelken.

Ze blijven gemakkelijk aan de vacht van passerende dieren haken, en laten zich zo verspreiden

Zo algemeen als akkerhommels zijn, zo zeldzaam is de bloem waaraan hij op de foto hangt: knikkend nagelkruid. Geel nagelkruid is een algemene neef van deze soort, maar knikkend kom je het niet gauw tegen. In Nederland tenminste. Ik zag ze veel in IJsland, op vochtige, venige grond.

In zuidelijker streken is knikkend nagelkruid ook aan oevers te vinden, maar dan meer in niet zo donkere bossen. In Nederland heeft-ie slechts enkele tientallen echt wilde groeiplaatsen. Er zijn wel verwilderde populaties in landgoederen en tuinen. De plant op de foto staat in een gif- en mestvrije Groningse tuin.

Het zijn mooie planten en ze zijn eenvoudig te herkennen, dankzij hun hangende bloemen met paarse kroon- en gele kelkbladen. De plant is behaard en de bloemen lijken, dankzij de vele meeldraden, ook tamelijk harig. Na de bloei vormen ze vruchtjes op stijlen, dunne steeltjes die naar buiten wijzen.

Ze blijven gemakkelijk aan de vacht van passerende dieren haken, en laten zich zo verspreiden. En tegenwoordig is er ook knikkend nagelkruidzaad te koop voor de onbespoten tuin.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.