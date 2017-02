Alleen Limburgse woningcorporaties maken werk van duurzaamheid

Drie dagen zou de verbouwing duren. Dat hadden de projectleiders hem tijdens een informatieavond verteld. "Maar uiteindelijk hebben hier acht weken lang bouwvakkers rondgelopen." De 66-jarige Harrie van Gorp zegt het met een zwiepend wijsvingertje, moppert nog even over de 'vijf man binnen en tien buiten het huis' en heft dan diezelfde wijsvinger iets omhoog: "Maar we hebben wel het mooiste huis van dit blok. Al duurde het het langst."

Al 44 jaar woont Van Gorp samen met zijn vrouw Mientje in het Limburgse dorpje Melick. Maar pas sinds oktober tocht het niet langer in hun eengezinswoning. Verhuurder Wonen Limburg pakte de complete woning in met een isolerend schild. Tegen de koude tochtige buitenmuren 'plakten' bouwvakkers isolerende kunststofmuren die al waren voorzien van hypermoderne kozijnen en ramen met driedubbel glas.

Op het dak kwamen zonnepanelen. Binnen werd de cv-ketel eruit gesloopt en het gasoventje van de Van Gorps maakte plaats voor een elektrische kookplaat en dito oven. Het resultaat: een woning die in zijn eigen energie voorziet. De woonlasten: die blijven gelijk. En de energierekening: dat geld maken de Van Gorps niet over naar een energiemaatschappij, maar naar de woningcorporatie.

Het zijn projecten die niet alleen zijn ingegeven door de 'groene inborst' van bestuurder en voormalig GroenLinks-politicus Wim Hazeu, maar ook door het convenant Energiebesparing Huursector uit 2012. Daarin spraken corporatiedirecteuren af dat in 2020 de gemiddelde sociale huurwoning goed geïsoleerd moet zijn en minstens energielabel B moet hebben. Een kleine vijf jaar, een parlementaire enquête en wat gesneuvelde directeuren later is Hazeu een van de weinigen die met zekerheid durft te zeggen: "We liggen op koers".

Stroomversnelling, zoals het project heet, is een van de vele manieren waarop woningcorporatie Wonen Limburg haar huizen energiezuiniger maakt. Daarnaast vervangen ze jaarlijks bij zo'n tweehonderd woningen de kozijnen en de daken. Wie wil, krijgt er - in ruil voor maximaal 20 euro extra huur per maand - ook zonnepanelen bij en kan zijn vloer en de muren laten isoleren. De winst is een energierekening die 20 tot 25 euro per maand lager uitvalt.

Lef en ambitie

Ontbreekt het de in gebreke gebleven corporaties misschien ook aan lef en ambitie, zoals voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland vorig jaar opmerkte. Het Rijk stelde een potje voor de verduurzamingsprojecten beschikbaar, 'maar die 400 miljoen ligt nu te verstoffen', klaagde Verhagen. Hazeu is minder kritisch op zijn collega's. "Datzelfde Rijk zorgde met de heffing voor meer onzekerheid en instabiliteit bij veel corporaties. Dat wij uit geen van onze duurzame projecten de stekker trokken, komt door onze robuuste vermogenspositie."

Veel wo­ning­cor­po­ra­ties besteden nog geen cent aan het verduurzamen van hun panden

Toch toont Wonen Limburg iets meer 'duurzaam lef' dan de gemiddelde corporatie. Zo is het monumentale hoofdkantoor uit 1903 verbouwd en heeft het nu energielabel A++. En reikt de duurzame visie verder dan het energiezuiniger maken van de eigen panden. Wonen Limburg reageert op de bevolkingskrimp in de regio door tijdelijke woninkjes neer te zetten die regelrecht uit de fabriek komen. Daarnaast eist de corporatie dat de aannemers met wie zij werkt, iemand uit de bijstand, met een beperking of met een strafblad in dienst nemen. Zo kwam er bij Mientje en Harrie van Gorp een 'Frank heette die' over de vloer die 'even op het verkeerde pad was geweest'.

Harries wijsvinger gaat weer omhoog. Daar heeft hij een leuke anekdote over: "Ik heb hem een televisie gegeven waar ik niks mee deed. Verderop in de straat was er een weg. Toen zijn leidinggevende hem met die tv onder zijn arm door de straat zag lopen, werd hij meteen op het matje geroepen." Hij lacht. "Ik heb direct gezegd dat er niets aan de hand was hoor. Een topgozer was het."