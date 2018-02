Alle hulp is nodig bij het Nederlands klimaatakkoord, óók van de boeren

Met die wensenlijst als leidraad moeten bedrijven, milieuclubs en burgerorganisaties samen snel afspraken maken. Dat zei de hoogste energiebaas van het ministerie, Sandor Gaastra, vandaag op een bijeenkomst van milieuprofessionals (VVM). “Het nieuwe klimaatakkoord wordt alleen een succes worden als iedereen meedoet”, zei Gaastra, “ook op wijkniveau.”

Uit een peiling van het Klimaatverbond, een koepel van 165 lokale overheden, bleek deze vrijdag dat de meeste Nederlandse huishoudens (70 procent) best willen verduurzamen. Maar in afwachting van actie door anderen, bedrijven en de overheid, gebeurt er te weinig. Dat terwijl het klimaatprobleem veel mensen wel bezighoudt en zorgen baart.

Kokend water

Het ‘kikker-in-de-pan’-verschijnsel speelt in de samenleving, zei Gaastra. Het besef van klimaatverandering is er, toch blijft een schone doorbraak uit. Een kikker in een pan met koud water dat langzaam aan de kook wordt gebracht blijft zitten en sterft, schijnt het. Een kikker die in kokend water belandt springt er gelijk uit. Zoiets speelt ook met het klimaat, zei Gaastra. “De gevolgen van klimaatverandering worden, langzaam over generaties heen, duidelijk.”

Wethouder duurzaamheid Joris Wijsmuller van Den Haag zei dat duurzaamheid in buurten op doorbreken staat, ondanks ‘conservatieve krachten’. Er komen steeds meer zonnepanelen bij en schonere auto’s. Volgens Faiza Oulahsen van Greenpeace moet er meer gebeuren. Zij wil dat de landelijke overheid harde keuzes maakt en duurzaamheid verplicht.