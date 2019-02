Alarmkreet: Niets doen aan het klimaat is altijd duurder

De opeenstapeling van bedreigingen als klimaatverandering, aantasting van ecosystemen en verlies van natuur­­ kan de wereld een inzinking bezorgen vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008. Het is noodzakelijk deze gevaren tegelijk te lijf te gaan, om democratieën en sociale samenhang­­ te beschermen.

Deze alarmkreet komt van de Britse denktank IPPR in een deze week gepubliceerde studie. Tot nog toe worden de risico’s vooral apart onderzocht, stelt IPPR. Er zijn scenario’s die klimaatverandering beschrijven, studies naar verlies van biodiversiteit en economische berekeningen van schade door droogte of stormen. Onderzoek naar de combinatie van die gevaren op de langere termijn is pas recent op gang gekomen. Dat is wel van levensbelang omdat al die risico’s op elkaar inwerken. Daardoor kan er een domino-effect van rampen ontstaan, dat nog verwoestender is dan al die dreigingen op zich.

De mensheid is op deze manier hard op weg de eigen leefomstandigheden danig te ruïneren, waarschuwt het IPPR. De snelheid waarmee dit plaatsvindt, maakt bovendien de tijd om nog in te grijpen beperkt. Regeringen moeten zich veel meer bewust zijn van wat er op het spel staat, zegt het instituut. Toenemende armoede, honger, onvrijwillige migratie en groeiende ongelijkheid kunnen het gevolg zijn.

Economische schok

Het onderzoek is nog niet zo ver dat er harde cijfers aan te hangen zijn. Dat geldt wel voor klimaatverandering op zich. Uit onderzoek naar de economische gevolgen van opwarming van de atmosfeer blijkt dat de wereld eind deze eeuw beter af is als nu fors wordt geïnvesteerd in klimaatbeleid. Gebeurt er te weinig dan kan dat tot 20 procent van het wereldinkomen kosten, een zware economische schok. Extreem weer, gerelateerd aan klimaatverandering, richt bovendien nu al veel schade aan. Voor een land als de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dat veel last heeft van weerrampen en in de toekomst ook zwaar lijdt onder klimaatverandering, is het economisch rationeel om wel het akkoord van Parijs na te leven. Het land heeft het akkoord niet getekend omdat president Trump denkt dat de Amerikaanse economie juist last zal hebben van klimaatbeleid.

De andere kant van de medaille gaat eerder op. Het is niet alleen eerst door de zure appel heen bijten – veel geld uitgeven – om later te voorkomen dat het nog duurder wordt. Investeringen in groene technologie en hernieuwbare energie leveren het komende decennium ook economische groei op, laten nieuwe, deze week bekendgemaakte berekeningen voor de Europese Unie zien. Het halen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, levert de Europese Unie 1,1 procent extra groei op en 0,5 procent meer werkgelegenheid.