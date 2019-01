Al meer dan 10.000 vogelsoorten tjilpen, fluiten en fiedelen online

Xeno-canto.org, de website vol vogelgeluiden die deze week een feestje viert. De site heeft nu meer dan 10.000 vogelsoorten, met in totaal 435.434 geluiden beschikbaar. Dat is 92 procent van alle vogelsoorten, want de site volgt de systematiek van IOC World Bird List, die 10.711 vogelsoorten telt. Wetenschappers weten de site ook te vinden: al in 2000 wetenschappelijke publicaties werd gebruikgemaakt van de geluiden van XC.

De database telt diverse pareltjes. Zoals het getwinkel van de uiterst zeldzame Capito wallacei, de roodbandbaardvogel, een soort die pas in 1996 is ontdekt, ver weg op een eenzame bergkam in de Andes. Gisteren werd het 1093ste geluid van een veldleeuwerik aan de database toegevoegd, opgenomen door iemand op de Utrechtse Heuvelrug.

Want zo werkt het: wie het geluid van een vogel heeft vastgelegd, ook van een niet zo zeldzame soort, kan dat uploaden naar Xeno-canto. Dat deden de afgelopen jaren zo’n 5000 geluidenjagers uit alle delen van de wereld.

Xeno-canto is in 2005 opgericht door twee Nederlandse vogelaars, Bob Planqué en Willem-Pier Vellinga. Oorspronkelijk wilden ze vooral vogelgeluiden uit Midden- en Zuid-Amerika delen en bespreken. Zelf brachten ze 160 vogelsoorten in. Maar het initiatief kreeg al snel vleugels en ontwikkelde zich tot een lustoord voor vogelaars.

Omdat door DNA-technieken steeds meer (onder)soorten worden ontdekt, is het nu wachten op de volgende mijlpaal.

