Al 16.000 handtekeningen verzameld tegen de jacht op wasberen in Limburg

De provincie heeft toestemming gegeven voor het afschieten van de dieren omdat de wasbeer oprukt en gezondheidsrisico's en overlast veroorzaakt. Stichting AAP is het daar niet mee eens. Ze stelt dat eerst gedegen onderzoek had moeten worden gedaan. Ook zegt ze dat het besluit niet is afgestemd met andere overheden en dat is verzuimd met deskundigen te kijken naar diervriendelijke alternatieven.

,,Het geweer wordt gepakt... Zonder te weten waar de dieren vandaan komen; Zonder te weten over hoeveel dieren er een doodvonnis wordt uitgesproken; Zonder kennis te hebben opgedaan bij een kenniscentrum of een andere provincie waar ook wasberen leven; En zonder diervriendelijke alternatieven te onderzoeken’', aldus de organisatie op haar website.