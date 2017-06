Agressieve boomschimmel 'essenvlieskelkje' is niet te stoppen

De sluipmoordenaar heet vals essenvlieskelkje. Passende naam voor een schimmel, die vilein, woest en onstuitbaar huishoudt in de Nederlandse bossen. Meer dan tachtig procent van de essen in Nederland is inmiddels aangetast door een ziekte die zich sinds 2007 vanuit Oost-Europa over het hele land heeft verspreid.

De kaalslag wordt nu in volle omvang zichtbaar. Wie langs singels met essen wandelt en omhoog kijkt, ziet de gevolgen van de ziekte. Verdorde takken, slinkende kronen. Over enkele weken, als de schimmel op z'n actiefst is, zullen van steeds meer zieke essen eerst de bladeren gaan verkleuren. Daarna verwelken ze. Vervolgens sterven twijgen en takken af. Uiteindelijk vallen hele bomen om.

Van de tien miljoen essen in Nederland zullen er negen miljoen gerooid moeten worden, verwacht Staatsbosbeheer. "Er zullen grote open gaten vallen in onze natuurgebieden", zegt Harrie Hekhuis, hoofd bos. In het Hulkesteinse bos bij Zeewolde, een polderbos vol met essen, gaf hij gisteren uitleg over een nachtmerrie van de bosbeheerder: massale bomensterfte. En: er is geen kruid tegen gewassen.

Staatsbosbeheer, dat een kwart van het Nederlandse bos beheert, zegt dat alle Nederlandse boseigenaren, ook de provincies, de landschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en defensie, de komende tijd te maken krijgen met grootschalige sterfte van essen.

Geknakt en geveld

Het klaphekje naar het bos op natuurcamping Landgoed De Wielewaal bij Zeewolde is afgesloten met een rood-wit lint. Er staat een bordje: 'In dit bos heerst de essentaksterfte. Daardoor kunnen bomen omvallen en takken afbreken. Voor uw veiligheid...' Achter het hek ligt het bewijs dat die waarschuwing niet loos is; ranke essen liggen geknakt, geveld, dwars over het pad. Alsof er net een verwoestende novemberstorm door het bos is geraasd.

We gaan nieuwe bomen planten. Uiteindelijk wordt het weer bos. Maar dat heeft wel tijd nodig

Ze stonden er nog geen vijftig jaar, die essen. Nieuw bos, aangeplant in 1978 na de drooglegging van de Flevopolder. Ze hadden normaal gesproken met gemak nog vijftig, zestig jaar kunnen doorgroeien op die vruchtbare, vochtige bodem. Maar de meeste essen van het Hulkesteinse bos bij Zeewolde zijn ten dode opgeschreven.

En daar niet alleen: in het Noord-Groninger kleigebied, in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, in het Purmerbos bij Purmerend, het Diemerbos bij Amsterdam en in het Alblasserbos bij Papendrecht zullen grote aantallen essen moeten worden gerooid. "We gaan nieuwe bomen planten. Uiteindelijk wordt het weer bos. Maar dat heeft wel tijd nodig", zegt Hekhuis.

De eerste prioriteit is de veiligheid van de wandelaar. Boswachters in alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer hebben de opdracht de problemen met de es in kaart te brengen. Waar nodig zullen tijdelijk paden worden afgesloten. "De veiligheid is het meest urgent. In de bossen waar veel recreanten komen gaan we nu zo snel mogelijk kappen en vervolgens herplanten."

Maar zolang die bomen niet doodgaan, is er niemand die de urgentie ziet

Staatsbosbeheer schat dat alleen het kappen en herplanten van andere soorten, als eik, beuk en populier 10 tot 20 miljoen euro gaat kosten. De lagere opbrengsten uit de houtproductie zijn dan nog niet meegerekend. Aangetast essenhout kan alleen nog maar worden verkocht voor laagwaardige toepassingen, zoals in plaatmateriaal of, in het uiterste geval, als biomassa (brandhout) voor de elektriciteitscentrale in Purmerend.

Boseigenaren willen het nieuwe kabinet om financiële hulp vragen. "We hebben dit niet voorzien. Ik heb al van het Utrechts Landschap gehoord dat ze de gevolgen van essentaksterfte niet kunnen financieren", aldus Anne Reichgelt, adviseur van de Vereniging van bos- en natuureigenaren VBNE. De zes leden zijn eigenaar of beheerder van negentig procent van de Nederlandse natuur.

De VBNE en ook andere organisaties hebben, zegt Reichgelt, sinds 2012 gewaarschuwd voor de gevolgen van de essentaksterfte. "Maar zolang die bomen niet doodgaan, is er niemand die de urgentie ziet. Inmiddels zijn er percelen waarvan veertig procent van de essen dood is. Dat is schokkend."

De schimmel, verantwoordelijk voor de essentaksterfte, nestelt zich diep in de vaten van de boom en blokkeert sapstromen in de stam. De es droogt daardoor in feite langzaam uit. Vooral jongere essen zijn kwetsbaar. Hoe jonger de boom, hoe sterker het effect van de schimmel. Oudere bomen hebben vaak wat meer weerstand.