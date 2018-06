Afvalplastic krijgt na een 'wasbeurt' een nieuw leven

In de ontvangsthal van plastic recyclingfabriek QCP in Geleen wordt het stukje cheesecake op een stokje geserveerd, de koffie komt in dubbelwandige glaasjes en het water in een jampotje met een lintje erom. Met plastic rietje, dat wel, tot onvrede van een enkele aanwezige. "We hadden nog zo gevraagd om plasticvrije catering", mompelt een afgevaardigde van Suez in het voorbijgaan.

Te midden van de pallets en de zakken plastic korrels verzamelen zich topmannen van afval- en grondstoffenverwerker Suez, topmannen van chemiereus LyondellBasell, een handvol Franse, Britse journalisten en een enkele Nederlandse journalist. De reden: LyondellBasell, een van de grootste chemie- en kunststofbedrijven ter wereld, en het eveneens multinationale Suez, hebben samen de QCP-fabriek gekocht. Hiermee zet LyondellBasell de eerste stappen in de wereld van plastic recyclen.

Plastic recyclen is niet echt iets nieuws, maar de methode van QCP wel. Hoewel het recyclen van PET-plastic al redelijk ver is, is het nog een stuk ingewikkelder om polypropyleen-plastic (PP) en polyethyleen-plastic (PE) op zo'n manier te recyclen dat het verkocht kan worden als plastic van hoge kwaliteit, zodat het niet alleen gebruikt kan worden voor bermpaaltjes en plantenbakken, maar ook extra stevige shampoo-flessen of voor buggy's die stevig genoeg zijn om een kind in te vervoeren.

De drie oprichters van QCP hebben een methode bedacht om PP en PE hoogwaardig te recyclen. De fabriek levert aan het einde van de rit een plastic korrel - de officiële term is granulaat - die qua kwaliteit niet onderdoet voor traditioneel van aardolie gemaakt granulaat. "We komen zó dichtbij de kwaliteit van virgin plastic (nieuw, niet-gerecycled plastic, red.) dat we veel interessanter zijn voor producenten", zegt Marc Houtermans, een van de oprichters.

Hoe ze dat precies gelukt is, houdt hij liever voor zichzelf. Foto's maken tijdens de rondleiding door de fabriek - een hal van zo'n 400 meter lang - in Geleen, die er sinds 2015 staat, is niet toegestaan. "We moeten onze methode natuurlijk wel een beetje beschermen." Het is heet in de hal, de machines zorgen voor flink wat lawaai. Ook hangt er een subtiele vuilnisgeur, afkomstig van de balen samengeperst plastic - shampooflessen, tandpastatubes, ketchupflessen - die binnenkomen.

Plastic is te waardevol om in zee te laten verdwijnen

Het proces klinkt bekend: het plastic wordt in stukjes gesneden, PP en PE worden gescheiden van andere plastics, het gaat door een grondige wasmachine en de stukjes plastic worden gesorteerd op donker en licht. Dan worden de stukjes zoveel mogelijk gemengd om een constante kwaliteit te krijgen en vervolgens omgesmolten tot granulaat. Maar voor dat laatste gebeurt, komt het geheim van de chef in beeld.

Met elkaar praten Verderop in de langwerpige fabriek, als de subtiele vuilnisgeur langzaam is vervangen door de geur van pas gewassen kleding, komen er via buizen chemicaliën bij het product. Houtermans: "Met die chemicaliën laten we PP en PE beter met elkaar praten." Ook wordt er soms kleur toegevoegd naar behoefte van de klant. "Andere recyclers produceren het granulaat en kijken dan wat ze ervan kunnen maken. Wij doen het andersom: een producent krijgt een sample, gaat daarmee een product maken en als het bevalt bestellen ze meer en gaan wij produceren." Aan het einde van de rit staan gigantische witte zakken. In de een donkergrijze korrels, in de ander witte. "Die kunnen door de producent nog gekleurd worden." Helemaal perfect is de methode nog niet, dus een tweede fabriek zit er nog even niet in. "Je moet eerst leren lopen voor je kunt sprinten", zegt Houtermans. Nu LyondellBasell en Suez de touwtjes in handen hebben, kunnen Houtermans en zijn collega's zich concentreren op het verbeteren van het proces en het product. LyondellBasell gaat het verkopen, Suez levert het gebruikte plastic. Dat laatste is niets nieuws, Suez was altijd al aandeelhouder. Houtermans: "Suez zit op het afval zoals Saudi-Arabië op de olie zit." Naast de verkoop van het granulaat zal LyondellBasell ook haar ervaring met productietechnologieën delen en zullen beide aandeelhouders bijdragen aan nieuw onderzoek. Volgens de QCP-oprichter is de joint venture iets bijzonders. "Dat deze twee bedrijven hierin samen investeren kon je vijf jaar geleden echt niet bedenken. Toen hadden ze echt de houding van: ik kan er niks aan doen dat mensen hun plastic in de Ganges gooien."