Afval verbranden heeft geen toekomst

Nederlandse afvalverwerkers moeten circulair worden. Dat betekent: uit alle reststromen nieuwe grondstoffen te halen. In 2050 draait de hele economie circulair, wil het Rijk. Het opstoken van materiaal past daar niet bij, ook al levert het nog 'groene' energie op voor huizen en bedrijven.

Nu draaien Nederlandse afvalovens nog overuren. Ze stoken voor 80 procent met huishoudelijk afval uit Nederland. Om de ovens vol te krijgen, komt de rest uit het buitenland. Vooral Groot-Brittannië, dat te weinig ovens heeft, exporteert afval naar Nederland. Dat komt per schip hierheen. Dat transport is vervuilend, maar veel minder verontreinigend dan het afval in Engeland op de stort gooien.

Een daling van vuilverbranding in Nederland kan in de komende jaren in gang worden gezet, bleek gisteren op een grote afvalconferentie in Groenekan, nabij Utrecht. "We moeten grondstoffen uit spullen behouden", zei zakenvrouw en duurzaamheidsexpert Anne-Marie Rakhorst. Een 'uitfasering' van afvalverbranding is onvermijdelijk, stelde ze.