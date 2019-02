Afschieten edelherten is prima, zegt 39 procent van de Nederlanders - maar geef de wolf de ruimte

Bijna vier van de tien Nederlanders vinden dat je hongerende edelherten best mag afschieten, zoals in de Oostvaardersplassen gebeurde. En wolven? Die herintreders moeten in hun natuurlijke gedrag niet worden belemmerd – ook niet als ze op schapen jagen, vindt één op de drie Nederlanders. De wolf moet alle ruimte krijgen, aldus de meerderheid: wij moeten gewoon onszelf en onze dieren tegen de nieuwkomer beschermen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid, bestaat een kwarteeuw. Reden voor een peiling over de huidige Staat van het Dier. Iets meer dan 2000 Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar zijn eind vorig jaar ondervraagd. Vanmiddag worden de resultaten gepresenteerd tijdens een (volgeboekt) jubileumcongres.

De uitkomst van het onderzoek valt Staman mee, zeker bij de meningen over het welzijn van productiedieren (koeien, kalveren, varkens, geiten, kippen). “Je zou denken, ook door de kritiek van de Partij voor de Dieren, dat de burger vernietigend zou oordelen, dat het imago van de dierhouderij slecht is. Dat beeld komt niet uit de steekproef. Ik denk zelfs dat het beeld van de dierhouderij op dit moment wel eens respectabeler zou kunnen zijn dan dat van bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.”

Volgens RDA-voorzitter Jan Staman, dierenarts en jurist en voormalig directeur van het Rathenau Instituut, is er juist nu aanleiding voor de steekproef. “De Europese richtlijn voor dierenproeven wordt tegen het licht gehouden, de Wet Dieren – met welzijnseisen voor dieren – wordt opnieuw bekeken en de minister van landbouw komt met een nieuwe visie op de agrarische wereld. Het zijn ontwikkelingen die van grote invloed zullen zijn. Dit is een goed moment voor ons om deze meting te houden.”

“Er is geen aanleiding voor zelfgenoegzaamheid, maar wel voor tevredenheid”, zegt Hans van Trijp, hoogleraar marketing en consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit en lid van de RDA. “Het beeld is positiever dan je misschien zou verwachten. Maar er moet nog wel veel gebeuren.”

Van Trijp: “Dat laat onverlet dat er nog wel incidenten zijn. Daar moet je serieus op reageren. Maar je ziet dat er nu welwillendheid is bij de burger. Mensen vinden dierenwelzijn belangrijk. Ze geven het een rapportcijfer van 8,2. Ik wilde dat mijn zoon met zulke cijfers thuiskwam! We zijn over, met deze lijst.”

Recent publiceerden wij als RDA rapporten over de gezondheid en het welzijn van vissen en insecten. Daar moet echt wat verbeteren. Wat mij opviel: er is geen sterveling die dat betwist. Het mierenneuken van vroeger, dat is allemaal voorbij. Ik denk dat die industriële praktijken verleden tijd zijn, agrariërs zijn veel meer verbonden met de samenleving, die zien ook dat het zo niet langer gaat.”

Het welzijn van dieren is onmiskenbaar verbeterd, zegt voorzitter Staman. “Ik heb, toen ik nog bij het ministerie van landbouw werkte, de jaren meegemaakt dat het helemaal niet goed zat met het dierenwelzijn in de agrarische sector. Toen was het oordeel onder burgers echt vernietigend. Dat is niet meer zo. Begin jaren tachtig was er ook forse weerstand uit de sector zelf tegen de kritiek uit de samenleving. Ik zie nu heel andere ontwikkeling.

Ratten

“We zijn natuurlijk als mens ook wel wat selectief in onze dierenliefde”, zegt Staman. “Geen mens windt zich op over de ratten in de Oostvaardersplassen, de opwinding gaat over de paarden. Want dat is een relatiedier, daar hebben we iets mee. Dat er ratten en muizen in de Oostvaardersplassen verhongeren, zal ons worst wezen. Die zien we als plaagdieren.”

Wat kun je met zo’n peiling? Hoogleraar Van Trijp: “Ik denk dat we minder verdedigend hoeven te zijn. We zijn relevant bezig, dierenwelzijn wordt breed gedragen, hiermee kun je een weg zoeken in de dilemma’s. We hoeven niet nog veel basiswerk te doen.”

Volgens Staman en Van Trijp hebben PVV en Partij voor de Dieren een grote betekenis gehad voor de verbetering van het dierenwelzijn in Nederland. “Burgers hebben een enorme gevoeligheid voor het lijden van dieren. Ze gunnen dieren het beste. En ze weten dat het niet vanzelf gaat, maar ze hebben er ook vertrouwen in dat het goed komt. Die twee politieke partijen hebben een enorme betekenis gehad in de agendering. PVV kwam met die dierenpolitie, dat heeft echt effect gehad naar burgers toe. Het krijgt aandacht, problemen worden gesignaleerd.”