Afrikaanse antilope met uitsterven bedreigd

Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Vijf Afrikaanse antilopensoorten, waaronder 's werelds grootste soort (reuzenelandantilope), zijn nu officieel tot 'kwetsbaar' dan wel 'bedreigd' verklaard.

Lees verder na de advertentie

Stroperij, verlies aan leefgebied door menselijke activiteiten, maar ook door concurrentie met vee om voedsel en water zijn daarvan de oorzaak - factoren die ook andere grote landzoogdieren parten spelen. Ook bij de antilopen gaat de achteruitgang snel, waarschuwt IUCN.

8 miljard bomen worden bedreigd

Het aantal bergrietbokken nam in 15 jaar bijvoorbeeld met 55 procent af en er zijn, geschat, nog maar 10.000 volwassen reuzenelandantilopen. Bescherming van de laatste soort is extra lastig door politieke onrust en oorlogen, onder andere in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Ook vijf Noord-Amerikaanse essensoorten, de meest verspreide boomsoort van Noord-Amerika, hebben de status 'bedreigd' gekregen. Eén soort is zelfs tot 'ernstig bedreigd' verklaard, één stap verwijderd van 'uitgestorven'. Oorzaak is de essenpachtkever, die eind jaren negentig met houten pallets vanuit Azië in Michigan aankwam en zich sindsdien razendsnel verspreidde over de VS en Canada. Inmiddels heeft het beestje tientallen miljoen bomen geveld. 8 miljard bomen worden bedreigd.

IUCN signaleert ook een drastische achteruitgang van diverse soorten sprinkhanen en duizendpoten op Madagaskar - het gevolg van ontbossing. En de Pipistrellus murrayi, een unieke vleermuissoort van het Australische Christmas Island, is officieel tot uitgestorven verklaard.

Lees ook: Tempo uitsterven van dieren komt in stroomversnelling



Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.