Afrika bebossen in de avonduren

Hij zegt het alsof hij even boodschappen gaat doen. Roeland Lelieveld (32) uit Den Haag wil de economie van Kitui County in Kenia omvormen van geiten houden naar bos verbouwen. Of in elk geval een combinatie daarvan. Sinds 2010 heeft hij grond in zijn bezit waar hij met zijn bedrijf Africa Wood Grow een droogteresistente boomsoort - de melia volkensii - plant. Inmiddels heeft hij drie farms met samen zo’n 40 hectare grond.

Lelieveld liep in 2005 stage in het gebied, dat geheel ontbost en dus gortdroog was. “Het land werd daar helemaal verkeerd gebruikt, dat moest anders.” Lelieveld sloeg aan het denken: hoe kun je dat doen? De oplossing was volgens hem het aanleggen van nieuw bos met boomsoorten die goed tegen droogte bestand zijn, met name de melia volkensii.

Dus ging hij aan de slag. Op de vraag waarom hij zich geroepen voelde in Kenia een nieuw bos aan te leggen, antwoordt hij: “Als je de oplossing weet, waarom zou je het dan niet doen?” Hij doet zijn verhaal vanuit de kantine in het stadhuis in Den Haag. Want daar werkt hij, gewoon 40 uur per week. Drie keer per jaar gaat hij naar Kenia, waar de projecten door zijn Keniaanse partner Daniel Muvali worden aangestuurd. Lelieveld is de financiële levensader van het project en pompt er een vierde van zijn jaarsalaris in.

Meer tijd voor werk

Terug naar 2005. Eenmaal terug uit Kenia maakte Lelieveld zijn studie tot hovenier af. Hij werkte bij een aannemer en maakte lange dagen. Dat bleek geen goede keuze, want hij had tijd nodig om zijn Kenia-plan uit te werken en onderzoek te doen. In 2008 kwam hij te werken bij de gemeente Den Haag. Over zijn werk daar als cultuurtechnicus vertelt hij bijna net zo enthousiast als over zijn werk in Kenia. Hij zorgt ervoor dat groen in de stad blijft staan en niet conflicteert met kabels of parkeergarages. Lelieveld grist het notitieblok zijn kant op en tekent: “Hier wil je een boom, maar daar rijden vrachtauto’s. Dan maken we hier een krattenconstructie om de druk van de vrachtauto’s op te vangen.” Bekabeling, parkeergarages, allemaal dingen waar Lelieveld constructies voor bedenkt zodat het ook in de stad een beetje groen is. “Heel interessant”, noemt hij zijn werk, maar het is ook tactisch gekozen. Bij de gemeente werk je van negen tot vijf. De avonden reserveert hij voor Africa Wood Grow.

Om alles te betalen had hij een enorm pak geld bij zich, verstopt in zijn sokken, z’n schoenen en in z’n broek

Langzaam maar gestaag groeide zijn spaarpot, tussendoor bezocht hij Kenia om land te zoeken, een kostenplaatje te maken en uit te zoeken aan welke regels hij allemaal moest voldoen. Toen de teller de twintigduizend euro aantikte, kon hij aan de slag met partner Muvali, die hij tijdens zijn stage had ontmoet en met wie hij de plannen maakte. Samen vertrokken ze in de zomer van 2010 naar Kenia. Van tevoren hadden ze al een afspraak met een notaris in Nairobi om het land, acht hectare, te kopen. De volgende stap was het huren van een vrachtwagen voor de benodigde spullen: scheppen, kruiwagens, hout, cement, dakbedekking, watertanks, noem maar op. Van tevoren had hij een lijst gemaakt en een route langs alle winkels. Om alles te betalen had hij een enorm pak geld bij zich, verstopt in zijn sokken, z’n schoenen en in z’n broek.