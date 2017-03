Afghaanse opiumboeren dolblij met Chinees ‘wonderzaad’

“Vroeger plantten we maar één keer per jaar en oogstten we ook maar één keer per jaar”, vertelde papaverboer Karam Khan laatst aan een lokale journalist. “Nu kunnen we het hele jaar door planten, kweken en oogsten.”

Volgens schattingen van de Verenigde Naties groeide de Afghaanse opiumproductie vorig jaar met 43 procent. De boeren in het door oorlog verscheurde land produceerden zo’n 4.800 ton opium, tegen 3.300 ton een jaar eerder.

De gemodificeerde zaden die volgens de agrariërs bijdroegen aan deze groei zijn afkomstig uit China, waar legaal opium wordt geproduceerd voor medische doeleinden. Smokkelaars brengen de zaden naar Afghanistan.

Pijnlijk De toename van de opiumproductie is pijnlijk voor de regering in Kabul, want haar beschermheer Amerika heeft al 8 miljard euro geïnvesteerd in bestrijding van de papaverteelt. Desondanks is Afghanistan nog altijd de grootste opiumproducent ter wereld. De Taliban heffen in gebieden die zij beheersen met succes een ‘islamitische’ belasting van tien procent op de productie, en financieren zo hun strijd. En veel van de opium belandt als heroïne in Europa en de VS. Toen tv-zender CNBC onlangs vragen stelde over het nieuwe Chinese zaaigoed, verzekerde de Afghaanse regering dat zij probeert de invoer ervan tegen te gaan. Maar een woordvoerder voegde er meteen aan toe dat ook de buitenlandse vraag naar heroïne moet worden beteugeld. “We roepen onze partners opnieuw op een einde te maken aan de internationale opiummarkt.”

