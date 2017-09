Afgeschreven boom krijgt tweede kans via bomenmakelaar

Vorig jaar nog berichtte deze krant over het Gelderse Epe, waar inwoners ("Wij zijn geen types die op de barricaden staan") zich ontpopten tot actievoerders voor het behoud van bedreigde bomen. Bij een 'bomenconsulent' volgden zij zelfs een cursus tot bomenwachter.

Het kappen van gezonde bomen omdat ze in de weg staan of overlast geven leidt tot woede, weten Roy Wouters, Arjan Zoontjens en Jasper Putter, alle drie werkzaam in de bomenbranche. Begrijpelijk, want er is jarenlang zorg en tijd in die bomen geïnvesteerd, en ze zorgen voor een hogere kwaliteit van de leefomgeving. Het drietal vroeg zich af: zou het verwijderen van een boom niet harmonieus en zonder protest kunnen verlopen? En is er iets te doen aan dat onbevredigende gevoel dat vervangende jonge aanplant het niet haalt bij de verdwenen bomen?

Ze startten een website die sinds gisteren actief is: de bomenmakelaar. De gedachte is eenvoudig: eigenaren die een boom kwijt willen, melden die aan op de site. Wie een boom zoekt, kan reageren. De geïnteresseerde ontvangt dan een offerte voor de verhuizing van de boom. Dat kan in de papieren lopen, want het gaat om volwassen bomen van soms tonnen zwaar die op transport moeten met een dieplader. Ook is een boom niet van de ene op de andere dag verplant. Hij moet eerst rustig uit zijn omgeving worden losgemaakt.

Via de bomenmakelaar biedt Staatsbosbeheer alvast driehonderd beuken aan van de Sallandse Heuvelrug. Over twee jaar kunt u de trotse eigenaar zijn van zo'n Fagus sylvatica. Moet u wel nú toehappen.

