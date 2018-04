Advies: Nederland moet meer inzetten op ‘groen gas’, bijvoorbeeld van zeewier

Een oplossing noemen ze wel. Ze willen ánder gas leveren. Duurzaam, gemaakt van allerlei afvalstromen. Het is een ‘laatste redmiddel’ om historische huizen milieuvriendelijk te maken, zegt Van Soest. Groene brandstof lijkt in de industrie brede noodzaak.

“Een terecht punt”, zegt energiedeskundige Joris Wijnhoven van Greenpeace. Grote fabrieken blijven gas slurpen. Op groene wind- of zonnestroom kan sommige zware industrie niet draaien, laat staan op lauwe bodemenergie. Bovendien is aardgas voor fabrieken behalve brandstof ook grondstof. “De behoefte aan schone gassen is enorm”, zegt Wijnhoven.

Zeewier

Energiefabriekjes door het hele land kunnen groen gas gaan maken van restafval. Dat kan gft-afval zijn, rioolslib of snoeiresten. Duizenden veeboeren kunnen gas gaan maken uit mest. Grote kansen ziet de studie verder voor groen gas van zeewier, te kweken bij windmolens in de Noordzee. Bulkafval uit de voedingsindustrie, zoals zetmeel, is ook een gasbron. Zelfs windenergie kun je omzetten in groen waterstofgas.

Gasterra, Gasunie en branchekoepel KVGN leverden dit advies deze week in bij het kabinet. Zo positioneren ze zich in de landelijke discussie. Dat Nederland ‘gasloos’ moet worden, staat hoog op de agenda. In gemeenten en bij de lopende onderhandelingen voor een nationaal klimaatakkoord. Grofweg liggen er twee alternatieven op tafel: (groene) elektriciteit of warmte uit de bodem.

“De optie schoon gas is sterk onderbelicht”, zegt Gerd van de Logt van energiebedrijf Eneco, voorzitter van koepel Groen Gas Nederland. “Alle aardwarmte en groene elektriciteit is nodig”, zegt hij. Plus energiebesparing. “Dan nóg blijft gas onmisbaar.” Oude gasleveranciers kunnen groen hervormen, denkt studieschrijver Van Soest. Zo kunnen ze hun positie redden, nu de Groningse gaskraan sluit. Tegelijk helpen ze bij het halen van klimaatdoelen.

Groen gas telt officieel als duurzaam, ook al stoot de verbranding nog steeds wat broeikasgas uit. De gassector wil 3 miljard kuub schoon gas gaan maken, oplopend tot 11 miljard kuub in 2050. Hoge doelen, aangezien groen gas nu duur is en bijna niet te koop (jaarlijks 100 miljoen kuub). Het optimisme is gestoeld op aannames over kostendaling en nieuwe techniek om restafval te ‘kraken’. In 2050 moet groen gas 40 procent dekken van onvermijdbare gasvraag van fabrieken.