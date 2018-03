Advies: 'Laat huilende zeehondenpup 24 uur liggen'

De laatste decennia groeide het aantal zeehonden van 500 in 1980 naar bijna 15.000 nu. De vijf opvangcentra in Nederland ontfermden zich de afgelopen tien jaar over tussen de 20 en 50 procent van alle jonge zeehonden. Veel te veel, vindt de commissie, dat zou maximaal vijf procent moeten zijn. Volgens de commissie kan opvang negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld dat pups van moeders gescheiden raken en dat per zeehond minder voedsel beschikbaar is als de populatie blijft groeien. De populatie zou bijna aan de grenzen van haar draagkracht zitten. “Zeehonden zijn wilde dieren en horen thuis in de natuur. Dit moet ook het uitgangspunt voor opvang zijn”, aldus commissievoorzitter André van der Zande.

Laat een ondervoede zeehond daarom met rust, vindt de commissie, en neem eenzame pups, 'huilers', niet te snel mee. Nu mag een eenzame pup al na twee uur meegenomen worden, maar volgens de commissie kan een moeder soms wel 24 uur wegblijven om te eten, dus moet je de pup eerst 24 uur laten liggen. Vorig jaar kwamen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen al tot eenzelfde conclusie.

De commissie wil dat er Zeehondenwachters komen, getrainde professionals die als enigen mogen beslissen of een zeehond naar een opvangcentrum moet. Ernstig zieke dieren en dieren die verstrikt raken in visnetten of in aanraking zijn gekomen met een boot, moeten wel naar de opvang.

Volgens Pauline Folkerts, directeur van Stichting Texels Museum waar zeehondenopvang Ecomare onder valt, zit de overheid voor een dubbeltje op de eerste rang. “We krijgen geen geld van ze. Het is voor ons nog volstrekt onduidelijk hoe dit advies, met 24 uur monitoren en zeehondenwachters, uitgewerkt gaat worden.” Volgens Folkerts zijn de opvangcentra maar heel beperkt betrokken bij de totstandkoming van het advies. “Ik hoop dat we een grotere rol krijgen bij de uitwerking ervan. Vergeet niet wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, zonder ons was die populatie nu niet zo gezond geweest.”

Folkerts kan zich wel vinden in de aanbevelingen wat betreft de huilers en de ondervoede dieren, al zal opvang volgens haar altijd nodig blijven. “Wij zijn sowieso al terughoudend met het opvangen van dieren. Als ze te verzwakt zijn of hun moeder echt kwijt zijn, nemen we ze mee. Of als ze op een druk strand liggen, dan is het soms ook beter voor het dier als het uit de drukte gehaald wordt.”

