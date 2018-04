Burger moet van het vlees af

In Nederland zouden we veel minder vlees, zuivel en eieren moeten eten en veel meer groente en fruit. Dat is gezonder én het zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. De regering moet daarom consumenten ‘verleiden’ om duurzame keuzes te maken. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in een adviesrapport dat dinsdag is aangeboden aan minister Schouten van Landbouw.

Het maken en opeten van voedsel, stelt de RLI, zorgt voor 20 tot 30 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en draagt op die manier bij aan klimaatverandering. Omdat Nederland met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs zich heeft verplicht om die uitstoot te verminderen, is het volgens de raad noodzakelijk om onze eetgewoontes aan te passen.

“Voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem lijkt een verschuiving in de productie en consumptie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten onvermijdelijk”, schrijft de RLI. Daarmee bedoelt de raad: veel minder vlees en zuivel en veel meer groente en fruit. Dierlijke producten zorgen namelijk voor relatief veel broeikasgas. Ook dragen ze bij aan overgewicht en welvaartsziekten zoals diabetes.

Van de eiwitten die Nederlanders consumeren komt nu 70 procent van dieren (in de vorm van melkproducten, vlees of eieren) en 30 procent van planten, zoals groente en fruit. Rond 1960 was de verhouding tussen ‘dierlijk’ en ‘plantaardig’ in het Nederlandse eetpatroon nog ongeveer gelijkwaardig. Met de toename van de welvaart zijn we sindsdien meer gaan eten, en vooral meer dierlijke producten. Terug naar 1960 is volgens de RLI niet voldoende. Met het oog op het klimaat en de gezondheid zouden Nederlanders tussen nu en 2050 het aandeel van plantaardige eiwitten in hun consumptie moeten verdubbelen tot 60 procent van de inname. Wie voor tien dagen boodschappen doet, zou dus zes vegetarische menu’s moeten bedenken en vier met vlees.

Vleestaks

Voor haar adviesrapport over duurzaam en gezond eten heeft de RLI zich het afgelopen jaar laten informeren door een keur aan wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen. In het rapport doet de raad nog meer vergaande aanbevelingen. Zo zou de Nederlandse veestapel fors moeten krimpen, met “enkele tientallen procenten”. Ook oppert de RLI om de consumptie van vlees te ontmoedigen door er accijns of hogere btw op te heffen. Zo’n ‘vleestaks’ bestaat nog nergens in de wereld en ligt in Nederland politiek gevoelig. Ook de suggestie om in Nederland minder dieren te houden is omstreden.

Toch denkt de adviesraad dat de overheid wel degelijk consumenten kan en mag sturen in hun persoonlijke gedrag. In het geval van de huidige ‘prangende en complexe milieuvraagstukken’ kan dat haast niet anders, en bovendien kennen we al leeftijdsgrenzen en accijnzen voor tabak en alcohol, terwijl gezonde voeding door de overheid met voorlichting wordt gepromoot. “De overheid kan verschillende instrumenten inzetten om de consument te verleiden tot gezonde en duurzame keuzes”, schrijft de RLI. “Bijvoorbeeld door te laten zien hoe een duurzaam en gezond menu eruit ziet met behulp van de Schijf van Vijf, en door ambassadeurs zoals tv-koks in te zetten.”

Minister Carola Schouten van Landbouw en staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) namen het adviesrapport vandaag in Den Haag in ontvangst. Volgens Schouten is er een ‘sterke urgentie’ om duurzamer te gaan eten, al is dat ‘geen makkelijke opgave’. “Het is mijn ambitie om te verbinden, en oplossingen te vinden waar landbouw, natuur en burgers beter van worden.”

