ABN Amro toont groene en sociale kant

Milieuvriendelijk en sociaal bankieren, dat is iets voor ASN of de Triodos Bank. Maar ABN Amro? Dat is toch een zakenbank? Liesbeth Kamphuis en Emilie Ottervanger reageren wat verbaasd op het ijskoude imago van hun bank. Zij zijn verantwoordelijk voor ‘impact banking’ bij ABN Amro. Dat is bankieren waarbij niet het rendement maar de maatschappelijke invloed centraal staat.

Ze vertellen dat hun bank al jaren actief is in de landbouwsector. Dat de bank klanten in deze sector best durft te zeggen dat het ook duurzamer kan. Dus ja, ABN Amro is ook groen en sociaal. Dat wordt vandaag gevierd met de presentatie van een nieuwe samenwerking. Samen met het Amerikaanse sociale investeringsbedrijf Root Capital gaat de bank investeren in kleine boeren. De eerste kredieten zijn al verstrekt aan koffiecoöperaties in Latijns-Amerika. Daardoor krijgen 4000 boeren toegang tot leningen. De komende jaren wil de bank 50 miljoen euro uittrekken voor kredieten aan kleine boeren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Productie verhogen Dat gebeurt via samenwerkingsverbanden met onder meer hulporganisaties en zakelijke klanten van de bank: de handelshuizen in koffie en cacao. De boeren die aan deze internationale handelaren leveren, krijgen het aanbod gebruik te maken van trainingen en financiering zodat zij hun oogst kunnen vergroten. Het gaat dan om boeren die bij hun eigen lokale bank geen lening kunnen krijgen. Een cacaoboer kan via zijn coöperatie ook zelf om een lening vragen. Kan de boer de lening niet terugbetalen, dan draaien zowel de bank als de handelaar daarvoor op. Vaak is het geen contant geld dat de bank overmaakt, maar zorgen organisaties die lokaal bekend zijn voor levering van kunstmest of nieuwe planten. De boeren zelf lossen hun lening af met koffie of cacao. Economische duurzaamheid, is dat niet het belangrijkste? Liesbeth Kamphuis De grote handelshuizen hopen zo de productie te verhogen. “Bij cacao komt 80 tot 90 procent van kleine boeren, voor koffie is dat 60 tot 70 procent”, zegt Kamphuis. “Zij werken vaak met oude bomen waar steeds minder vruchten aan groeien. De toch al magere productie daalt en daarmee ook de inkomsten. Dat zorgt voor problemen in de keten.”

Administratieve training Is een hogere prijs betalen aan boeren niet de kortste weg naar een oplossing? Zowel koffie als cacao levert momenteel weinig op. De bank kan daar niks aan veranderen, zeggen Ottervanger en Kamphuis. Zij zouden natuurlijk de handelshuizen onder druk kunnen zetten om meer te betalen, maar daarmee prijzen deze handelaren zichzelf uit de markt. Meer betalen voor cacao betekent immers ook een hogere prijs voor een reep chocolade. Naast instructies over omgaan met kunstmest krijgen de boeren ook administratieve training. “Dan kunnen ze bijhouden hoeveel zij hebben geleverd aan de coöperatie”, zegt Ottervanger. “Zo bouwen zij een track record op. Daarmee kunnen ze een lokale bank laten zien wat zij hebben geproduceerd en dat zij hun lening aan ons hebben afbetaald. Want wij willen er na een jaar of vijf uit.” “Duurzaamheid betekent dat je uiteindelijk zorgt dat de boer het zelf kan”, zegt Kamphuis. “Bij duurzaamheid wordt vaak gesproken over levensomstandigheden en het milieu, maar economische duurzaamheid, is dat niet het belangrijkste?”

