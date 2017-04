Aanzienlijke schade voor Limburgse fruittelers door nachtvorst

Op sommige plaatsen daalde het kwik in Nederland tot meer dan 9 graden onder nul. Zulke koude temperaturen kunnen zeer schadelijk zijn voor de volle bloesems op de appelbomen en voor de vruchtvorming bij peren- en kersenbomen.

Om de bloesem aan de fruitbomen te beschermen waren sommige fruittelers de hele nacht in touw met warmte- en waterkanonnen, of ze dekten hun fruitbomen af.

In verschillende regio's hebben fruittelers de gewassen beregend, zodat er een ijslaag ontstaat die de bloesem tegen nachtvorst beschermt. Deze methode is echter niet voor alle fruitbomen geschikt.

Een laag ijs beschermt de bloesemknoppen tegen nachtvorst © ANP

Hoewel het nog te vroeg is voor de NFO om over bedragen als gevolg van de schade te praten, wordt door telers gevreesd voor faillissementen. “We maken ons zorgen, want dit ziet er niet goed uit”, zegt de voorzitter van de NFO, Sjaak Walraven, tegen dagblad De Limburger. Hij schat dat van de appeloogst in het zuiden zo’n tachtig procent is getroffen. Telers hadden vorig jaar al een slechte oogst door hagelbuien, daarvoor daalden hun inkomsten al door de Russische boycot.

Telers beregenen hun gewassen om ze te beschermen tegen nachtvorst. Elders gaan telers met warmtekanonnen de vorst te lijf. © ANP

Ook op andere plaatsen in Nederland daalde de temperatuur tot nabij het vriespunt, waardoor telers de hele nacht in touw waren. Met de nachtdiensten voor Limburgse fruitdiensten is het voorlopig nog niet afgelopen, daar wordt de komende nachten nog vorst verwacht.

