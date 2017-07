Aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s stijgt, maar voor hoe lang?

Op Terschelling is de zoektocht het minst inspannend. Het eiland telt met één oplaadpunt voor elke honderd inwoners relatief de meeste laadpunten, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Eco-movement. Het onafhankelijke bedrijf verzamelt data over oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de Benelux. Gemiddeld genomen zijn er in Nederland op elke tienduizend inwoners ongeveer zestien oplaadpunten.

Lees verder na de advertentie

De stijging van het aantal stroompalen is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar. De vraag is echter of deze toename de komende jaren standhoudt. Eerder schreef Trouw al dat Nederlanders steeds minder warm lopen voor een hybride of elektrische auto. Het aantal nieuw verkochte stekkerauto’s is vorig jaar gehalveerd ten opzichte van 2015.

(tekst loopt door onder grafiek)

Deze dip is te wijten aan de verhoogde bijtelling, aldus auto-expert en hoogleraar robotica Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven. Die steeg begin januari 2016 van 7 naar 15 procent voor hybrides, terwijl de bijtelling voor zware leaseauto's juist werd verlaagd.

Via een elek­tro­mag­ne­tisch veld kunnen apparaten stroom slurpen van het energienet

Toch verwacht de hoogleraar dat de ingestorte verkoop tijdelijk is. “Ik denk dat in 2025 85 procent van de nieuw verkochte auto's een stekker heeft en dat het merendeel volledig elektrisch is”, zei hij eerder in Trouw. De twee grootste bezwaren tegen de groen bolide – de prijs en het beperkte aantal te rijden kilometers – komen volgens hem namelijk over een tot drie jaar te vervallen door de komst van nieuwe modellen.

Gedoe met snoeren Maar zelfs als de verkoop van elektrische auto’s weer gaat stijgen, is de toekomst van de stroompaal met stekker niet zeker. Waarom moeilijk doen met een stekker als het opladen ook draadloos kan? Nikola Tesla legde de basis voor snoerloos opladen al in de 19e eeuw. Via een elektromagnetisch veld kunnen apparaten stroom slurpen van het energienet. Dit draadloos opladen van elektrische bussen, auto’s, scooters en fietsen is in Nederland echter nog een unicum. Maar dat gaat veranderen, aldus directeur Arnaud van der Sluis van het bedrijf Proov/IPT eerder in Trouw. Hij timmert sinds 2008 aan de weg met inductieladen voor busvervoer. Personenauto's die draadloos kunnen opladen, zijn nu nog niet beschikbaar - los van wat experimenteerwagens. Maar de eerste modellen komen eraan. Te beginnen met een elektrische personenauto van Mercedes, die in 2017 in de showroom verschijnt. "Draadloos opladen is gewoon veel handiger", zegt Van der Sluis. "Zeker als mensen straks massaal elektrisch en hybride rijden, willen ze geen gedoe meer met snoeren. We hebben al zoveel apparaten met een stekker in huis." Meer lezen: Elektrisch tanken zonder stekker

Hoeveel laadpalen staan er in mijn wijk? Bekijk het kaartje hieronder:

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.