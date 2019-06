Aanhoudingen voor ‘windmolenterreur’, mannen ook verdacht van dumpen asbest

Twee van hen, een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond en een 58-jarige man uit Meeden, worden behalve van het versturen van dreigbrieven ook verdacht van betrokkenheid bij het dumpen van asbest. Juridisch gezien is dat het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Daar staat een maximale straf van twaalf jaar cel op.

Zover is het nog niet. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de mannen bij de acties tegen de komst van windmolenparken in de provincies Drenthe en Groningen is nog in volle gang. Zes panden worden doorzocht en justitie sluit meer aanhoudingen niet uit.

34 dreigbrieven Al jaren doen de autoriteiten onderzoek naar wat ook wel ‘windmolenterreur’ is gaan heten. De acties begonnen rond 2016 en kwamen sindsdien in golfbewegingen. De laatste periode kregen vooral ondernemers en landeigenaren die betrokken zijn bij de bouw van de turbines het te verduren. Volgens de politie zijn er 34 dreigbrieven gestuurd en werd er op drie plekken asbest gedumpt. Tot nu toe werd één persoon veroordeeld voor het versturen van dreigkaarten, hij kreeg vijf dagen voorwaardelijke celstraf. Verder bleek de opsporing van betrokkenen bijzonder ingewikkeld. De politie riep mensen in de regio op om informatie te delen. Daar werd gehoor aan gegeven: er kwamen 45 tips binnen. Of die tips de autoriteiten naar de woensdag aangehouden mannen hebben geleid, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Volgens het Dagblad van het Noorden is een van de verdachten de voorzitter van de actiegroep Platform Storm, die vaak in de media verschijnt om te ageren tegen de bouw van windturbines. Justitie wil dat niet bevestigen. De man zelf was woensdag niet bereikbaar.

Grote gevolgen Het OM zegt begrip te hebben dat voor- en tegenstanders van windmolenparken gebruikmaken van hun vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie; vanzelfsprekend ligt de grens bij het plegen van strafbare feiten. Het gaat hier om misdrijven met grote gevolgen, aldus het OM. Zo kan asbest de gezondheid schaden en zijn ondernemers en hun familie door de bedreiging emotioneel en economisch getroffen. Twee bedrijven besloten na dreigementen te stoppen met hun werkzaamheden voor windmolenparken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei vorig jaar dat de anti-windmolenacties in het noorden van Nederland dusdanig geradicaliseerd zijn, dat het als extremisme kan worden gezien. Niet omdat het gaat om een klassieke ideologie, maar omdat de dreigementen en vernielingen een politiek doel hebben. Vrijdag worden de twee verdachten van betrokkenheid bij de asbestdumpingen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of ze langer vast blijven zitten. De derde verdachte, een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen, wordt alleen bedreiging verweten. Hij komt waarschijnlijk al eerder vrij.

