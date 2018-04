Aalscholvers schijten bomen dood, maar mensen zijn geen haar beter

Hun poep is wit en kalkt de bomen waarin ze nestelen eveneens wit. Die bomen zijn kaal want ze kunnen niet tegen de overmatige bemesting door de aalscholvers. Zo rollen ze hun eigen broedplaats op.

De aalscholver is een succes in de vogel- en natuurbescherming. In een halve eeuw heeft de voorheen schaarse soort zich uitgebreid tot een van 's lands talrijke broedvogels. Overal in het land zijn broedende aalscholvers te vinden. Niet tot vreugde van iedere mens, trouwens.