350 wetenschappers steunen scholieren die vandaag spijbelen voor het klimaat

Wat politici, ouders of scholen ook vinden, de jongeren die vandaag hun les missen om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem, hebben de ernst daarvan helemaal begrepen. Dat betoogt een groep van 350 Nederlandse wetenschappers vandaag in een open brief. ‘Politieke moed’ en ‘ingrijpende maatregelen’ zijn snel nodig voor het klimaat, schrijven ze.

Vooraanstaande milieu- en klimaatexperts zoals André Faaij, Jan Rotmans, Klaas van Egmond, Rik Leemans en Louise Vet (de nummer 1 van de Trouw Duurzame 100 in 2018) doen mee aan de unieke steunbetuiging. Ook academici, die vaak vanuit andere expertises bezig zijn met het klimaatprobleem, ondertekenden het pamflet.

De klimaatrisico’s geven alle aanleiding voor hun protest, zegt het collectief in de open brief. “Dat is geen doemdenken, maar louter gebaseerd op de feiten.” De academici wijzen op het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, waarin staat dat de wereld de Parijse klimaatdoelen totaal niet haalt.

Lees verder na de brief

Volgens penvoerder Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde van de Erasmus Universiteit, is er in aanloop naar de staking vandaag soms ‘met dedain’ over de scholieren gesproken. De suggestie dat ze lekker een dagje school overslaan doet volgen hem geen recht aan hun zorg, ook al weten ze niet alles van klimaat.

Klimaatdoel

In de open brief wordt er verder op gewezen dat Nederland het klimaatdoel in 2020 (van de Urgenda-zaak) niet haalt. Het Klimaatakkoord voor een duurzaam Nederland in 2030 en 2050 is ook nog te mager, denken de wetenschappers. Ze willen een harde CO2-taks voor het bedrijfsleven; de opbrengst daarvan kan gebruikt worden om huishoudens te ontzien bij klimaatinvesteringen. Nu nog krijgen die in het Klimaatakkoord te veel lasten voor de kiezen.

Eerder spraken in België 3400 wetenschappers steun uit aan klimaatspijbelende scholieren aldaar. Hier dus 350 academici, vooralsnog. Maar de actie bij de zuiderburen duurde toen al langer en was ook toen groter dan in Nederland. 35.000 Belgische scholieren gingen uiteindelijk de straat op. In Nederland wordt deelname door enkele duizenden jongeren verwacht – vandaag blijkt de werkelijke opkomst.