230 wetenschappers in Science: Verbied 'bijengif' wereldwijd

Volgens de briefschrijvers is er sterk bewijs dat zulk landbouwgif (een verzameling bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden worden genoemd) nuttige insecten schaadt en wereldwijd bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit.

Lees verder na de advertentie

Dit voorjaar stemde het Europees Parlement in met een verbod op drie veelgebruikte neonicotinoïden. Een dergelijk verbod bestaat buiten Europa alleen (gedeeltelijk) in de Canadese provincie Ontario. Wanneer maatregelen tegen het gebruik van neonicotinoïden uitblijven, schrijven de wetenschappers, bestaat het risico dat de vermindering van biodiversiteit alleen maar doorzet en dat het aantal insecten blijft afnemen. Dan komt de bestuiving van gewassen in gevaar en zullen toekomstige generaties leven in een minder rijke natuur.

De brief is een initiatief van de bekende Britse bioloog Dave Goulson, hoogleraar aan de universiteit van Sussex. Zijn medeondertekenaars zijn vooral biologen en ecologen.

Lees ook: Boer wil af van het verbod op bijengif Nederlandse akkerbouwers willen een vrijstelling van het Europese verbod op bijengif. Zij vragen minister Schouten van landbouw om dat bij de Europese Commissie te bedingen. Dat heeft boerenbelangenorganisatie LTO laten weten.