'We zijn niet trots genoeg op onze natuur'

Beetje trotser. Op de Nederlandse natuur. Dat mag wel, vindt Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds. De milieu-econome werkt veertien jaar bij het WNF. Afgelopen zomer werd ze directeur van de natuurclub met de grootste aanhang, 760.000 donateurs en 3500 vrijwilligers. Ze reisde voor WNF de hele wereld over en zag in Zambia, Brazilië en China hoe opgetogen de mensen daar zijn over de natuur.

"Dat gevoel mis ik hier. Terwijl Nederland zo ontzettend veel te bieden heeft. We zijn een delta, met grote rivieren die in zee uitmonden, behoorlijk uniek op de wereld. Daaraan danken we onze vruchtbare grond, geweldig voor de economie, maar ook voor de rijkdom aan soorten. We hebben zoet en zout water, een prachtige kust. Daar mogen we beslist trots op zijn."

Misschien wordt de rijke natuur wel ondergewaardeerd omdat die zich goeddeels aan het oog onttrekt, zegt ze. De Noordzee bijvoorbeeld. Schuijt vond het weliswaar prachtig hoe grote aantallen mensen zich afgelopen jaar schaarden achter de campagne Bescherm de Kust van Natuurmonumenten en de provinciale landschappen. Die campagne mondde uit in het Kustpact waarin de bebouwing van strand en duinlandschap aan grenzen is gebonden. "Maar voor diezelfde mooie kust ligt een Noordzee met een fabelachtige onderwaternatuur, waarin bedreigde roggen en haaien zwemmen. De verontwaardiging die je ziet over aantasting van de kust, is er nauwelijks over de Noordzee. Dat gebied wordt nog te vaak gezien als een grijze bak met water."

Bescherming op papier

"Ik zou het fantastisch vinden als we in onze liefde voor de Hollandse kust de Noordzee betrekken. Want in deze zee gaat de komende tien jaar erg veel gebeuren. Er worden grote windparken aangelegd. Dat is erg nodig, maar hoe gaan we dat doen? Er bestaan officieel beschermde gebieden, maar die bescherming is er alleen op papier. Papieren parken die niet actief worden beschermd. We hebben in Nederland, als het om de Noordzee gaat, helaas een overheid die vooral achterover leunt."

In 2013 schreef Trouw twee groene pagina's vol over de ambities van de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma (natuur) voor de toekomst van de natte natuur in Nederland. Dijksma pleitte voor een 'robuust beleid': de grote rivieren in de Nederlandse delta zouden de kern moeten worden van het natuurbeleid voor de komende decennia. Haar visie was: zorg voor voldoende gebieden met een dynamische natuur die tegen een stootje kan om de effecten van klimaatverandering op te vangen, dan komen verdwenen soorten planten en dieren vanzelf wel terug.

Dat natuurbeleid inmiddels bij de provincies ligt, is een gegeven. Maar er is nationale regie nodig.

Die visie heeft vier jaar later nog tot niets geleid, constateert het WNF. Het is tijd om door te pakken, vindt Schuijt. Vandaar dat pleidooi voor een eigen minister voor Leefomgeving, Natuur en Voedsel. "Dat natuurbeleid inmiddels bij de provincies ligt, is een gegeven. Maar er is nationale regie nodig. Iemand moet het beleid vormgeven."