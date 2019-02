‘We lopen ver achter met bodembeheer’

Het zijn vaak maar minimale dalingen, maar elk jaar zakt een aanzienlijk deel van Nederland een stukje verder in. De extreme droogte van vorig jaar heeft het probleem verergerd, en afgelopen weekend stelde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF dat de komende decennia mogelijk een miljoen huizen schade krijgen door de inzakkende bodem. Het is een wake-upcall, en niet de eerste.

Partijen als gemeenten, provincies, landbouworganisaties en waterschappen overleggen al jaren over oplossingen, maar de problemen zijn complex en de belangen vaak tegenstrijdig. “We zijn zes jaar geleden begonnen en er is nog weinig gebeurd. Men zit met elkaar in een klem”, constateert Gilles Erkens, geoloog en bodemdalingspecialist van kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht.

Hoe ga je zo samenwerken dat niet een partij de zwartepiet krijgt? Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodems, wethouder Gouda

“We doen in Nederland al duizend jaar hetzelfde als het om waterbeheer gaat en alle organisaties die daarbij zijn betrokken, zijn daarop ingericht. Bestuurlijk zitten we in een bepaalde manier van denken over bodemdaling. Die duizendjarige traditie moet aangepakt worden, maar dat gaat echt nog wel een generatie duren.”

Van waterbeheer weten we alles en daar is ook veel aandacht voor, maar niet voor de bodem, zegt Erkens. “In vergelijking met andere vakgebieden lopen we, als het over bodemdaling gaat, jaren achter. We zouden in de eerste plaats een nationaal meetnetwerk voor de grondwaterstand moeten opzetten. Nu meten we vrijwel niets en overkomt het ons. Alle besluiten die worden genomen zijn gebaseerd op weinig.”

Hij pleit voor het opzetten van een nationaal programma voor bodemdaling. Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodems en wethouder in het wegzakkende Gouda, is dat met hem eens. Maar volgens haar is op bestuurlijk gebied wel degelijk wat gebeurd.

“In het platform zaten eerst alleen gemeenten, maar nu zijn waterschappen en provincies er volop mee bezig. En ook de rijksoverheid agendeert dit onderwerp steeds meer. Maar nu moet het nog een concreet nationaal programma worden waarin iedereen samenwerkt, zoals bij het Deltaprogramma.”

Niezen erkent dat dat ingewikkeld is. “Hoe ga je zo samenwerken dat niet een partij de zwartepiet krijgt? Nu zijn het vaak de boeren die de pineut zijn. En ons platform overlegt met vijf ministeries. Vaak is voor de rijksoverheid de vraag wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is. Kortom, iedereen wil wel iets doen, maar niemand voelt zich eindverantwoordelijk. Dat veroorzaakt die stilstand.”

“Je kunt niet nu niets doen”, zegt Erkens. “Het bodemdalingsprobleem is veel urgenter dan velen beseffen. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om in te grijpen.”

