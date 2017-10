‘Vervuiling doodt jaarlijks meer mensen dan oorlog’

Volgens de onderzoekers is milieuvervuiling vooral in snel opkomende industrielanden als India, Pakistan en China dodelijk. Voor het onderzoek werden cijfers uit 2015 bestudeerd. Het aantal doden door blootstelling aan giftige stoffen kan nog wel hoger blijken dan 9 miljoen als er meer data beschikbaar zijn, aldus de studie.



,,Vervuiling is een enorm probleem dat mensen niet opmerken omdat ze het niet als geheel zien”, aldus onderzoeker Philip Landrigan, die de studie leidde. ,,Het is meer dan een milieuprobleem, het is een groot gevaar voor vele aspecten van onze gezondheid en welbevinden.” Volgens de epidemioloog gaat de aandacht vaker uit naar aids of klimaatverandering dan naar de dodelijke gevolgen van milieuvervuiling.

Vooral in Azië en Afrika lopen mensen gevaar te overlijden door vervuilde lucht, vervuild water of vervuilde grond. Van alle landen is India het gevaarlijkst voor de gezondheid. Van alle inwoners die er vroegtijdig overlijden, is een kwart het gevolg van vervuiling, oftewel 2,5 miljoen doden in 2015. De onderzoekers waarschuwen dat de economische gevolgen voor al arme landen enorm zijn.