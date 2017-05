'Varkensstress bij slacht moet eerlijk in beeld worden gebracht'

De aanleiding voor de uitspraak is een videofilmpje van slachterij Vion, waarin niet is te zien hoe slachtvarkens precies worden bedwelmd. Dat geeft volgens de commissie een onvolledig en te rooskleurig beeld en is voor consumenten misleidend.

Vion uit Boxtel is een van de grootste slachterijen ter wereld. Wekelijks worden er 300.000 varkens en 18.000 runderen geslacht. De dieren worden daarvoor eerst verdoofd. Bij varkens gebeurt dit door ze te bedwelmen met CO2. Volgens dierenorganisaties is deze methode stressvol en dieronvriendelijk.

Stichting Varkens in Nood pleit ervoor beelden van het verdovingsproces (dat ongeveer 15 seconden duurt) te tonen aan het publiek. De stichting vermoedt dat consumenten deze werkwijze niet aanvaardbaar vinden en geen vlees meer zullen kopen als ze er bekend mee raken.

Slachtproces

Slachterij Vion had de afgelopen tijd twee filmpjes op haar website staan, waarin het slachtproces van runderen en varkens werd getoond. Bij de varkens was te zien dat ze de bedwelmingsmachine in worden geduwd en daar weer uitrollen. Wat er tussen die momenten gebeurt, was niet in beeld. Volgens Varkens in Nood maakt Vion zich hiermee schuldig aan misleidende reclame.

Stichting Varkens in Nood pleit ervoor beelden van het ver­do­vings­pro­ces te tonen aan het publiek

De slachterij verweerde zich door te zeggen dat de video niet bedoeld is als reclame voor het bedrijf, maar tegemoet komt aan de wens om inzicht te geven in het slachtproces. Bovendien was het bedwelmen weliswaar niet in beeld te zien, maar trad er in de video wel een dierenarts op die uitlegt hoe dat bedwelmen gebeurt.

Een woordvoerster van Vion zei eerder tegen Trouw dat het filmen van het bedwelmen stuitte op technische problemen bij de opnames. Die beelden zouden alsnog gemaakt en getoond worden. Stichting Varkens in Nood wilde daar niet op wachten en stapte naar de Reclame Code Commissie.

