'Trump stapt uit het klimaatverdrag van Parijs'

Het is nog onduidelijk hoe het Witte Huis de Amerikaanse deelname aan het klimaatpact wil opzeggen. Daar wordt volgens de bronnen van Axios nog aan gewerkt door een klein team, waar onder anderen de chef van het Amerikaanse Bureau Milieubescherming (EPA), Scott Pruitt, deel van uitmaakt.

Lees verder na de advertentie

Volgens CBS News zou een volledige, formele uittreding zou wel zo'n drie jaar in beslag nemen. Het verdrag kwam mede tot stand door de inzet van president Barack Obama die de impact van klimaatverandering wilde terugdraaien. Trump heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij sceptisch staat tegenover het idee dat de aarde door menselijk toedoen opwarmt. Hij schreef al in 2012 op Twitter dat het concept klimaatverandering een Chinees complot was om de Amerikaanse industrie uit de markt te prijzen. De Republikeinse president stopte eerder al met een groot deel van het klimaatbeleid van zijn voorganger.

Het nieuws werd als eerste gemeld door Axios, een relatief onbekende website die in 2016 is gestart door onder meer Jim VandeHei, een van de oprichters van Politico. Laatstgenoemde website is zeer goed ingevoerd in de Amerikaanse politiek. Inmiddels is het nieuws over de op handen zijnde terugtrekking ook bevestigd aan de Witte Huis-correspondent van CBS News, meldt het medium.

Afgelopen zaterdag, tijdens zijn bezoek aan de G7-top, liet Trump weten dat hij 'komende week' een definitieve beslissing zou nemen over het Parijs-akkoord.

Dit bericht wordt aangevuld.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.