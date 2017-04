'Sterfsubsidie' voor koeien werpt vruchten af

Voor het eind van het jaar moet Nederland onder die limiet komen, anders wacht er een financiële sanctie van de Europese Unie. Om dat te voorkomen heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) een subsidie beschikbaar gesteld om melkkoeien op te kopen en te slachten. Daarnaast is er geld beschikbaar voor boeren die hun bedrijf beëindigen. Fabrikanten van veevoer hebben het fosforgehalte in het voer verlaagd.

Uiteindelijk moeten er honderdduizend koeien verdwijnen

Het opkopen van koeien om ze te slachten heeft het meest bijgedragen aan de vermindering van de uitstoot. In totaal is de melkveestapel in de afgelopen maanden met ruim 90.000 dieren gekrompen. Uiteindelijk moeten er honderdduizend koeien verdwijnen. Het effect van het belonen van boeren die al hun koeien wegdoen, valt tegen. Het geld van de ‘stoppersregeling’ is al grotendeels besteed aan zo’n 500 stoppende boeren, zonder dat dit tot voldoende fosfaatreductie heeft geleid. Van Dam studeert nu op manieren om toch onder de Europese limiet te komen.

De krimpmaatregelen van Van Dam wekten aanvankelijk boosheid onder boeren, omdat álle koeienboeren dieren moesten wegdoen, terwijl het fosfaatoverschot is veroorzaakt door een toename van het aantal melkkoeien. Daarop besloot Van Dam vleeskoeien vrij te stellen van verplichte slacht. Ook hoefden boeren die zeldzame koeienrassen houden geen dieren weg te doen. Die uitzonderingen maken de opgave voor melkveehouders des te groter.

De totale uitstoot van fosfaat door vee in Nederland had nog lager kunnen zijn als er geen groei was geweest van het aantal varkens en kippen.

