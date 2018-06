'Steek er geld en denkkracht in, dan zal groene kerosine vliegen schoner maken'

Zolang het elektrische passagiersvliegtuig nog een toekomstdroom is, is het gebruik van biobrandstof de enige manier om de luchtvaart te verduurzamen. Nu gebruikt de luchtvaart nauwelijks biobrandstof.

Dat kan anders, stelt Sierk de Jong van de Universiteit Utrecht. Biobrandstof heeft de potentie om een rol van betekenis te spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de luchtvaart, betoogt hij in zijn proefschrift. Onder bepaalde voorwaarden, dat wel.

In 2010 was de luchtvaart verantwoordelijk voor 1,5 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Sindsdien is dat aandeel gegroeid. Als de sector zo doorgaat, is de uitstoot van de luchtvaart in 2050 ruim zes keer zo groot als in 2010. Tenminste, in het slechtste scenario.

Biobrandstof kan het tij keren, want gemiddeld zorgt duurzame biobrandstof voor circa 80 procent minder broeikasgas. Probleem is dat er weinig biobrandstof beschikbaar is. Daarbij is het twee tot drie keer zo duur als fossiele brandstof: de productiekosten zijn hoog.

8 tot 11 miljard euro lijkt misschien veel, maar per vertrekkende passagier op een vlucht binnen de EU is het 1 euro tot 1,40 Sierk de Jong, UU

Frituurvet "De belangrijkste grondstof voor biobrandstoffen in de luchtvaart is afgewerkt frituurvet", zegt De Jong. "Daar is niet veel van voorhanden, wat de prijs enorm opdrijft." De productiekosten van biobrandstof kunnen halveren, zegt De Jong. Een manier om die kosten te verlagen, is samenwerking met bestaande industrieën, bijvoorbeeld de papierindustrie. Die zou pulpresten kunnen leveren. Ook technologische ontwikkelingen kunnen helpen. En als de prijs van gewone kerosine zou stijgen en de EU het gebruik van biobrandstof zou stimuleren, wordt het voor luchtvaartmaatschappijen financieel interessant om meer biobrandstof te tanken. Volgens De Jong kan het aandeel van duurzame biobrandstof groeien tot 6 tot 9 procent van het totale brandstofgebruik op EU-vliegvelden in 2030. Lukt dat, dan valt de groei van de uitstoot van broeikasgassen 75 procent lager uit in 2030. Om dit voor elkaar te krijgen, is wel geld nodig: zo'n 8 tot 11 miljard euro. "Dat lijkt misschien veel, maar per vertrekkende passagier op een vlucht binnen de EU, gaat het om 1 tot 1,40 euro", zegt De Jong. Dit geld kan komen uit stimuleringsmaatregelen van de EU, die in de maak zijn. Ook nodig, zegt De Jong, zijn nieuwe technologieën die duurzame grondstoffen kunnen omzetten in biobrandstoffen.

Restjes De Jong ziet genoeg mogelijkheden, vooral als het gaat om restjes. "Bij het kappen van bomen blijft vaak hout over dat niet geschikt is om planken van te zagen. Dat kan worden gebruikt voor biobrandstof. Ook stukken maisplant die overblijven na de oogst van maiskolven zijn geschikt om te gebruiken." Een probleem is er nog wel. De Jong: "Je kunt niet zeggen dat biobrandstof van een bepaald gewas altijd klimaatwinst oplevert. Als het gewas van een braakliggend stuk land komt, is de kans groot dat je klimaatwinst kan boeken. Maar dat is niet zo als er speciaal voor de productie een stuk regenwoud gekapt is." Dat maakt het belangrijk om het publiek voortdurend te vertellen waarom een bepaalde biobrandstof wel duurzaam is, zegt De Jong. "Zonder maatschappelijk draagvlak voor biobrandstof kom je er niet."