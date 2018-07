'Rietjes? Dat is maar een fractie van het zwerfafval'

Dirk Groot is een wandelend zwerfafval-informatiecentrum. Vraag hem hoeveel plastic lepeltjes hij opraapte op 315,5 kilometer straat, stoep, berm en hij kan je na een paar muisklikken het antwoord oplepelen: 353 stuks. Ofwel 0,41 procent van het totaal van ruim 52.000 stuks klein plastic afval dat hij aantrof. En hoeveel rietjes haalde hij van de straat? Bijna 1300 stuks. Is veel, maar nog geen anderhalf procent van het totaal.

Groot, inmiddels professioneel zwerfafvalruimer te Purmerend en daarbuiten, registreert sinds twee jaar werkelijk alles wat hij opraapt. Hij weegt ook een deel van het afval, want: "Gewicht en volume bepalen mede de impact van afval op de omgeving en het milieu." Zijn conclusie: "Erg mooi, een verbod op rietjes en ander klein zwerfafval, toe te juichen ook. Maar het zet weinig zoden aan de dijk." Op een totaalgewicht van 286 kilo zwerfafval die Groot vorig jaar in honderd dagen raapte, vormt klein plastic maar iets meer dan 1 procent (1,29 om precies te zijn). En die rietjes? 0,19 procent aandeel in gewicht.

Voor alle duidelijkheid: "Ik ben voor het afschaffen van plastic rietjes en complimenteer ieder bedrijf dat deze stap zet. Dit zouden meer bedrijven moeten doen. Maar ik wil graag duidelijk maken dat rietjes en ander klein plastic afval slechts voor een zeer klein deel bijdragen aan het probleem van zwerfafval en plastic vervuiling. We moeten nog heel wat meer doen om het probleem aan te pakken."

Hij voorspelt dat dit een probleem gaat opleveren als over enige tijd moet worden vastgesteld of het bedrijfsleven erin is geslaagd het aantal flesjes in het zwerfafval met 70 procent terug te brengen. Het is een harde eis van staatssecretaris Van Veldhoven (D66, milieu). Als dat niet lukt, wordt statiegeld uitgebreid, dreigde ze. Maar, zegt Groot, een nulmeting is er niet. "Dus hoe kan de staatssecretaris straks aantonen dat de industrie de afspraak niet is nagekomen?"

Groot verwijst naar een recent rapport van de Verenigde Naties, een handreiking aan landen die wat willen doen tegen plastic voor eenmalig gebruik. De eerste aanbeveling van de VN aan de lidstaten is om een analyse te maken van de plastics die de meeste problemen veroorzaken en dan daar beleid op te maken. Het bezwaar van Groot is dat er ook in Nederland geen goede metingen en tellingen zijn.

Gerommel in de marge dus? Groot geeft er liever een positieve draai aan: "Ook een kleine stap betekent winst. Het is een duidelijk signaal dat bedrijven inzien dat ze medeverantwoordelijk zijn voor plastic vervuiling. Maar vooralsnog rapen vrijwillige zwerfafvalrapers wereldwijd vele malen meer plastic zwerfafval op dan er afval wordt voorkomen door te stoppen met plastic rietjes. Het is veel logischer meer voorrang te geven aan het bestrijden van plastic flesjes in het zwerfafval dan aan rietjes."

Zwerfafval

Groot houdt zelf bijna twee jaar gedetailleerd bij wat hij opraapt, hij fotografeert elk stukje afval en legt de locatie vast in een app. Op die manier heeft hij een schat aan informatie verzameld over zwerfafval. In opdracht van onder meer gemeenten heeft hij ruim 300 kilometer openbare ruimte in kaart gebracht. Een van zijn conclusies is dat zwerfvuil oprapen weliswaar tijdelijk helpt, maar het probleem niet oplost. De theorie dat in een 'schone' omgeving mensen minder geneigd zijn afval weg te gooien, klopt niet. Want Groot constateerde dat gebieden die hij had opgeruimd, korte tijd later opnieuw waren vervuild.

In gewicht dragen plastic flesjes vijftig keer zo veel bij als rietjes

Van ruim 87.000 stuks zwerfafval die hij op die ruim 300 kilometer opruimde, waren meer dan 52.000 stuks geheel of gedeeltelijk van plastic. Vooral plastic deksels van koffie en frisdrankbekers in de buurt van fastfood-locaties scoorden hoog (1173 stuks) én dus rietjes (1286). Maar bij elkaar geteld was het klein plastic zwerfafval niet meer dan 4,5 procent van het totaal.

Groot vond vooral plastic wikkels (16.587 stuks), stukjes papier, plastic zakken en blikjes (6660 stuks), tissues en plastic flesjes (2685 stuks) en 108 wattenstaafjes. "In gewicht dragen plastic flesjes vijftig keer zo veel bij als rietjes. Om die reden is het dus veel logischer meer prioriteit te geven aan het tegengaan van flesjes in zwerfafval."

Op zich juicht Groot het voornemen toe van McDonald's, een van Nederlands grootste leveranciers van zwerfafval, om plastic rietjes af te schaffen. Maar de bijdrage aan het probleem is volgens hem minimaal. "Het lijkt een aardige stap, maar uiteindelijk gaat het toch maar om slechts een kwart procent van het totaal dat ik aan zwerfafval heb opgeruimd."

Bij Ikea is de bijdrage nog veel geringer. Groot vond op zijn 300 kilometer lange schoonmaakactie vijf stuks zwerfafval die hij herkende als afkomstig van het woonwarenhuis. Groot, en veel van zijn collega-zwerfafvalrapers, gebruiken lichtgewicht wasmanden die Ikea verkoopt om hun spullen in te gooien. "Die wasmanden zijn een grotere bijdrage van Ikea aan de strijd tegen zwerfafval, dan die rIetjes."