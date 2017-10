'Overheidsprogramma voor woningisolatie desastreus voor vleermuizen'

Het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus, maakt zich grote zorgen. “Van de meervleermuis kan door het grootschalig isoleren driekwart van de West-Europese populatie het loodje leggen”, aldus Dirk van Pijkeren van het Netwerk. “En niet alleen de vleermuizen. Ook gierzwaluw en huismus komen in de knel.”

Nederland staat aan de vooravond van een grootschalig isolatieprogramma voor woningen. Per jaar moeten er minimaal 300.000 huurwoningen worden geïsoleerd en het Nul Op de Meter (NOM) keur krijgen. De grootschalige renovatie (isolatie) is onderdeel van het klimaatbeleid.

Om vertraging als gevolg van onderzoek en vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming te voorkomen – en zo ook kosten te besparen – heeft de Vereniging Stroomversnelling, een samenwerkingsverband tussen onder meer bouwers, woningcoöperaties en gemeenten, een gedragscode Wet Natuurbescherming Natuurinclusief Renoveren bestemd voor projecten met het NOM-keurmerk, opgesteld. De code, met daarin richtlijnen hoe om te gaan met de woningbewonende vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en steenmarters, wil voormalig staatssecretaris Van Dam (EZ) overnemen en is in juli in de Staatscourant gepubliceerd.

Het Netwerk Groene Bureaus en een aantal andere organisaties hebben bezwaar aangetekend. De code gaat uit van een gestandaardiseerde compensatie van nest-, slaap- en overwinteringsplekken. Uitgebreid onderzoek vooraf, gevolgd door tijdrovende vergunningaanvragen zijn daarmee overbodig. Met het vereenvoudigen kan ‘de vaart erin gehouden worden’. Achteraf wordt er een aantal jaar gemonitord.

Donkere wolken

Het Netwerk Groene Bureaus ziet donkere wolken. “Even vooraf, ook wij onderschrijven de noodzaak tot grootschalige klimaatmaatregelen. Maar niet op deze manier. Deze handelwijze is juridisch en ecologisch onjuist en druist in tegen de Wet Natuurbescherming en de Vogel- en Habitatrichtlijn. De code voorziet niet in gedegen onderzoek vooraf naar de in de huizen aanwezige dieren. Geen maatregelen die rekening houden met de specifieke wensen van de, onderling sterk verschillende diersoorten, maar eenheidsworst als compensatie. Zo worden er voor elk gerenoveerd, dus geïsoleerd huis een of meer vleermuiskasten opgehangen of kieren open gelaten. Dat klinkt mooi en ruimhartig, maar gaat volstrekt voorbij aan de behoeften van vleermuizen, zeker van de zeldzame soorten”, aldus Van Pijkeren.

Hoe kun je zeldzame soorten met specifieke eisen beschermen met uniforme stan­daard­op­los­sin­gen? Piet Bergers, directeur Zoogdiervereniging

De ene vleermuis is de andere niet. Gewone dwergvleermuizen overwinteren massaal in spouwmuren en ook laatvliegers verblijven ’s winters massaal in huis. Zolders zijn belangrijke kraamkamers voor de ingekorven vleermuis en grijze grootoorvleermuis, terwijl onder meer laatvliegers ’s zomers in spouwmuren slapen. De baardvleermuizen zijn achter gevelbetimmeringen te vinden.

“Door spouwmuren vol te spuiten, muren te isoleren door een extra schil om de woning te zetten of zolders te isoleren raak je overwinterings- en kraamgelegenheden kwijt. Die vallen met wat vleermuiskasten niet te compenseren. In die kasten kunnen onmogelijk de – in spouwmuren zo ideale – gebufferde temperatuur en luchtvochtigheid heersen. Er is in elk geval nooit onderzoek naar gedaan.”