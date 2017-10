(On)trouwe eksters zijn allesbehalve brutaal

Nu de berk zijn blad verliest, komt het eksternest in zicht: een enorme, holle takkenbos. Er zijn twee jonge eksters uitgevlogen. Wellicht maken die ruzie met hun ouders -in oktober zetten eksters hun jongen het huis uit. De ouders hebben hun taak volbracht, vervingen hun veren en zijn nu in vol ornaat klaar voor een nieuw seizoen.

Mensen denken dat er te veel eksters zijn en dat eksters brutaal zijn. Mensen denken wat af.

Ze gaan vast weer samen een gezin stichten. Eksters zijn vaak hun hele leven trouw aan dezelfde partner. Die trouw is een overstatement: ze gaan wel vreemd, maar nestelen en broeden doen ze samen. Ze moeten wel, want als één van beide doodgaat, kan de ander niet genoeg voedsel aanslepen voor de jongen.

Soms scheiden eksters ook. Niet omdat een andere vogel zo onweerstaanbaar is, maar omdat zijn of haar territorium beter is. Alles voor het nageslacht! Eksters zijn alert en zijn er als de kippen bij als ergens iets te eten is: kliekjes, kruimels, een gewonde muis, een doodgereden dier, een merelnest.