(Niet) opgewonden van panda's

Als mensen net zo opgewonden van de natuur zouden raken als van reuzenpanda's, zou natuurbescherming nauwelijks nodig zijn. De reuzenpanda is het symbool van uitstervende dieren, van natuurbescherming in brede zin en van het Wereldnatuurfonds in het bijzonder.

Als kind hoorde ik het alarmerende verhaal dat er nog maar twee reuzenpanda's waren, in de dierentuinen van Moskou en Londen. Engeland en Rusland begroeven de koude strijdbijl tijdelijk, teneinde de soort te redden. Maar de pandabeer was hoogbejaard en de berin een jong blaadje. Ze wilde niets van die ouwe viespeuk weten. De reuzenpanda zou uitsterven.

Je kunt het zo gek niet verzinnen, of Chinezen krijgen er een stijve van

In het wild leefden nog enkele honderden reuzenpanda's. Volgens de Chinese autoriteiten zijn het er nu 1864. Hoe ze dat zo precies weten? Geen idee, maar het zijn er in elk geval meer dan toen. Dat is waarschijnlijk aan één ding te danken. Niet eens zozeer aan beschermingsprojecten en pandareservaten, want zodra ergens gebouwd, gemijnbouwd of gelandbouwd kan worden, gaan de beschermde bamboebossen er zonder pardon aan.

De grootste bedreiging is wat wel de 'traditionele Chinese geneeskunst' wordt genoemd. De belangrijkste kwaal is de erectiestoornis waaraan Chinese mannen kennelijk permanent lijden. De grootschalige kwakzalverij leidt tot het uitroeien van olifanten, tijgers, neushoorns, neushoornvogels, schubdieren, sneeuwluipaarden en dolfijnen. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of Chinezen krijgen er een stijve van. Nu is de reuzenpanda een van de weinige dieren waar Chinezen niet opgewonden van raken. En dát kon wel eens de belangrijkste reden zijn van hun overleving. Misschien moeten de beschermingsfondsen aangewend worden om de 500.000.000 Chinese mannen viagra te geven.

