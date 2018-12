‘Nederland krijgt vliegtaks van 7 euro per ticket’

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover aan het ANP. Eerder overwoog het kabinet nog een heffing van 3,80 euro voor vluchten binnen Europa en van 22 euro voor intercontinentale vluchten. De vliegtaks wordt in 2021 ingevoerd. Verder komt er een heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen.

Hoewel de vliegtaks is bedoeld voor het milieu, verwacht het kabinet niet dat de invoering tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden. Tickets worden de komende tijd toch wel duurder, mede door de schaarse capaciteit op Schiphol. Met de extra winst die luchtvaartmaatschappijen daardoor maken, kunnen zij de belasting in belangrijke mate voor eigen rekening nemen.

De invoering van vliegbelasting heeft een licht positief effect op de economie, stelde CE Delft, een onderzoeksbureau eerder. Niet alleen Nederlanders betalen, maar ook buitenlanders die van en naar Schiphol vliegen. Daardoor komt er meer geld binnen bij de overheid, die dat kan besteden aan belastingverlaging of aan investeringen bijvoorbeeld in klimaatmaatregelen.

Afgeschaft

In 2008 voerde het kabinet Balkenende IV al een vliegtaks in. Die werd een jaar later al weer afgeschaft omdat de vraag naar tickets flink daalde. Snel: “We zaten destijds vlak voor de crisis. Iedereen ging bezuinigen en minder vliegen. Dat was niet alleen in Nederland zo maar ook in landen die geen vliegtaks hadden.”

In West-Europa hebben inmiddels zeven andere landen een vorm van vliegbelasting: Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Snel heeft inmiddels met de andere landen gesproken om te onderzoeken of er een gezamenlijk systeem kan worden ingevoerd. Of dat gaat lukken is onzeker en daarom bereidt het kabinet eigen maatregel voor.