‘Milieuregels Brabant slecht voor dieren’

Strengere milieu-eisen voor Brabantse boeren zijn goed voor de luchtkwaliteit maar slecht voor het dierenwelzijn. Dat schrijft de Dierenbescherming in een brief aan het provinciebestuur van Noord-Brabant. Voor boeren in Brabant is het D-day: de provincie beslist vandaag over striktere eisen aan de veehouderij. In de discussie daarover kiest de Dierenbescherming nu partij voor de boeren. Dat is opmerkelijk, omdat de dierenorganisatie uiterst kritisch staat tegenover intensieve veehouderij.

Brabant is de provincie met de hoogste veedichtheid van Nederland. De helft van alle varkens in Nederland huist in Brabant en ook herbergt de provincie de meeste kippen en geiten. Dat is van groot belang voor de provinciale economie, maar het veroorzaakt ook overlast voor omwonenden, want de veehouderij is een bron van uitstoot van ammoniak en fijnstof.

Een luchtwasser maakt wel de lucht die uit de stal komt schoner, maar in de stal verblijven de dieren en hun verzorgers nog steeds in een heel ongezonde atmosfeer Dierenbescherming

Ammoniak Volgens het provinciebestuur worden de doelen voor natuurbescherming en volksgezondheid niet gehaald met de bestaande regels. Daarom vindt de provincie een ingrijpend pakket maatregelen nodig om de veehouderij in Brabant minder belastend te maken. Boeren moeten volgens het voorstel van de provincie verouderde stallen verbouwen om minder ammoniak uit te stoten. Ook mag er alleen een nieuwe stal worden gebouwd als er elders een grotere wordt afgebroken. De Dierenbescherming voorziet dat boeren de uitstoot van ammoniak en fijnstof alleen kunnen beperken door hun stal volledig gesloten te maken en er een luchtwasser op te plaatsen. ‘Een luchtwasser maakt wel de lucht die uit de stal komt schoner, maar in de stal verblijven de dieren en hun verzorgers nog steeds in een heel ongezonde atmosfeer’, schrijft de Dierenbescherming aan het Brabantse provinciebestuur. Bovendien is het de vraag of deze luchtwassers, die veehouders de afgelopen jaren met subsidie hebben aangeschaft, wel doen wat ze beloven. In opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu doet de Universiteit Wageningen op dit moment onderzoek naar het rendement van luchtwassers. Er zijn aanwijzingen dat die minder fijnstof, ammoniak en stank reduceren dan de fabrikanten stellen.

Keurmerk De Dierenbescherming voorziet ook problemen voor haar ‘Beter Leven’-keurmerk. Vorig jaar kochten Nederlandse consumenten voor 900 miljoen euro aan producten met dit keurmerk, dat eisen stelt aan dierenwelzijn. Zo geldt er bijvoorbeeld een minimale leefruimte per kip. Brabantse kippenboeren die van een gangbare productie willen overstappen op ‘Beter Leven’ komen volgens de Dierenbescherming in de problemen: ze hebben meer staloppervlakte nodig maar kunnen die onder de nieuwe regels moeilijk realiseren. Dat zou er toe kunnen leiden dat er vlees en zuivel uit het buitenland geïmporteerd moet worden om te kunnen voldoen aan de Nederlandse vraag naar duurzame producten. In de Provinciale Staten van Brabant tekent zich een meerderheid af voor de strengere eisen aan de veehouderij. De coalitiepartijen SP, D66, VVD en PvdA hebben samen 29 van de 55 zetels. Brabantse boeren zullen vanochtend protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Onder het motto ‘Boeren horen bij Brabant’ ageren zij tegen de strengere milieueisen die de provincie aan de veehouderij wil stellen. Boerenbelangenorganisatie ZLTO vindt dat de provincie met de voorgestelde regels eenzijdig terugkomt op eerder gemaakte afspraken. Verder vreest de boerenorganisatie dat banken niet bereid zullen zijn boeren geld te verstrekken voor investeringen die nodig zijn vanwege de strengere regels. De plannen van de provincie met de Brabantse veehouderij leiden volgens ZLTO tot een concentratie van vee op minder locaties. Dat zou ten koste gaan van ‘honderden familiebedrijven’.

