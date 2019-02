‘Meer kipkiloknallers dan ooit’

Het gaat weliswaar niet meer om de beklagenswaardige plofklip, die in 2016 uit de versvakken verdween, maar wel om de evenmin te benijden 'lokkip', aldus Wakker Dier. “Het welzijn van de lokkip zit tussen de plofkip en één ster Beter Leven-kip in en varieert per supermarkt. De lokkip komt nooit buiten, leeft in haar eigen uitwerpselen en moet na zeven weken naar de slacht. In het slechtste geval leeft ze met zo'n zeventien kippen op één vierkante meter.”

Volgens de woordvoerder zet Wakker Dier een verkeerd beeld neer van Albert Heijn

Wakker Dier wil dat de supermarktketens de welzijnsgrens voor kippen verhogen naar minstens één ster. Nu, na de plofkip, hebben veel supers een eigen concept, maar alleen een ster biedt enige garantie.

Verkeerd beeld Volgens Wakker Dier staat Albert Heijn al jarenlang aan de top met de meeste lokkip in zijn folders. Volgens AH hebben ongeveer 60 procent van de kipproducten in prijsacties geen keurmerk. “Maar dat wil niet per se zeggen dat die kippen het slecht hebben. Onze kippen zijn van een robuust ras, met meer leefruimte en afleidingsmaterialen”, aldus een woordvoerder van de supermarkt. Dat er zeventien kippen op één vierkante meter leven, klopt volgens Albert Heijn niet. AH wijst er ook op dat vlees dat de supermarktketen tegen een actieprijs aanbiedt, exact gelijk is aan vlees zonder korting. “Kwalitatief is er geen verschil. De leefomstandigheden van de dieren is exact gelijk. En de boeren krijgen dezelfde prijs betaald”, stelt de zegsman. Volgens hem zet Wakker Dier met deze campagne een verkeerd beeld neer van Albert Heijn.

