"Linksom of rechtsom, deze aanpak van zwerfafval gaat lukken"

Sinds oktober vorig jaar is Van Veldhoven als staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat verantwoordelijk voor het milieubeleid. Als Tweede Kamerlid namens D66 voerde ze sinds 2010 talloze debatten over circulaire economie, afval en in het bijzonder het wel of niet invoeren van statiegeld. De politieke partijen zaten diep in de loopgraven. Tot overeenstemming kwamen ze nooit.

Nu Van Veldhoven is toegetreden tot het kabinet, neemt ze de regie, vertelt ze in haar werkkamer op het ministerie. “Deze discussie loopt al tientallen jaren. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Het is niet dat we iemand op de maan moeten zetten.”

Haar grootste zorg: de plastic soep. Ze heeft alle betrokkenen aan tafel gezet. De verpakkingsindustrie, supermarkten, de drankenfabrikanten. Daar kwam uiteindelijk een akkoord tot stand. Iedereen committeert zich aan de afspraak dat het aantal flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent moet afnemen.

Van Veldhoven bespeurde tijdens de gesprekken met de industrie ‘een kentering’. “Wat steeds duidelijker wordt, is dat het klimaatprobleem niet alleen een energieprobleem is”, vertelt ze. “Het gaat ook om grondstoffen en het hergebruik ervan. We willen de keten sluiten.” Dat besef en de nodige politieke druk zorgden voor de doorbraak.

Effectief

De grote winst is, vertelt de staatssecretaris, dat ze zekerheid heeft dat dit doel wordt gehaald. “Als de industrie in gebreke blijft, kom ik met uitbreiding van het statiegeld. En we weten uit ervaring dat dit een effectief middel is. Zie het als een wedstrijd”, zegt ze: de bedrijven en supermarkten krijgen een laatste kans het plastic afval aan te pakken. Tegelijkertijd bereidt het ministerie statiegeld op flesjes voor. En over twee jaar wordt duidelijk of de industrie het heeft gered. Van Veldhoven: “Linksom of rechtsom, het gaat lukken.”

De staats­se­cre­ta­ris maakt een duidelijk onderscheid tussen flesjes en blikjes: ze wil nu als eerste de plastic soep aanpakken.

Uitbreiding van het statiegeld is meer dan een verkapt dreigement. Het plan waar het ministerie aan werkt, krijgt al vorm. Er komen inzamelpunten bij supermarkten, die daar een vergoeding voor krijgen. De kans bestaat dat de flesjes straks ook bij grote benzinestations en fastfoodrestaurants kunnen worden ingeleverd. Van Veldhoven wil het midden- en kleinbedrijf ontzien. Ze denkt aan een statiegeldbedrag van 10 tot 15 cent. Op een grote fles zit nu 25 cent.

De staatssecretaris maakt een duidelijk onderscheid tussen flesjes en blikjes: ze wil nu als eerste de plastic soep aanpakken. “Die rommel komt in het water en vervolgens in onze voedselketen. Ik ben al buitengewoon blij dat we dit probleem gaan oplossen.”

In de Tweede Kamer maakt vooral Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zich al jaren hard voor uitbreiding van statiegeld, volgens haar ‘het enige instrument’ dat werkt bij het tegengaan van zwerfafval. Zij reageert verheugd op het nieuws. “Er komt dus statiegeld op plastic flesjes. Ik begrijp dat het bedrijfsleven twee jaar de tijd krijgt om het anders op te lossen. Dat lijkt me niet te doen, dan moet er een wonder gebeuren. Dit is de eerste stap. Nu nog het blik in het zwerfafval aanpakken.”