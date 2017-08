'Klimaatverandering kan vijftig keer zo veel levens gaan kosten'

Als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt, dan komen tussen 2071 en 2100 elk jaar 152.000 Europeanen te overlijden aan de directe gevolgen van extreem weer. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie en is gepubliceerd in The Lancet Planetary Health Journal. Tussen 1981 en 2010 stierven gemiddeld 3.000 mensen per jaar door klimaatrampen.

Lees verder na de advertentie

In Italië, Spanje en het zuiden van Frankrijk gaat het aantal klimaatdoden tussen nu en het einde van de eeuw met een factor 64 omhoog

Vooral Zuid-Europeanen moeten straks vrezen voor hun leven. In Italië, Spanje en het zuiden van Frankrijk gaat het aantal klimaatdoden tussen nu en het einde van de eeuw met een factor 64 omhoog.

De onderzoekers doen voor zeven verschillende klimaatrampen voorspellingen over de komende eeuw: hittegolven, droogte, natuurbranden, extreem koude periodes, cyclonen, rivieren die buiten hun oevers treden en het onder water lopen van kustgebieden.

Hitte Hittegolven zorgen voor 99 procent van de extra doden, met name in Zuid-Europa. In Italië, Griekenland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Malta, Portugal en Slovenië zal vrijwel iedereen geconfronteerd worden met een klimaatramp. Inwoners van de Scandinavische landen kunnen zich een stuk veiliger voelen; één op de drie zal daar te maken krijgen met extreem weer. Terwijl tussen 1981 en 2010 nog maar 25 miljoen Europeanen te maken kregen met een klimaatramp (ongeveer vijf procent van de bevolking), moeten tussen 2071 en 2100 351 miljoen mensen zich voorbereiden op zo’n ramp. Dat is twee derde van de Europese bevolking. De wetenschappers zijn er bij hun voorspellingen van uitgegaan dat de uitstoot van broeikasgassen niet minder wordt. Ook hebben ze geen rekening gehouden met verbetering van de gezondheidszorg, technische ontwikkelingen en het steeds ouder worden van mensen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.