‘Klimaatactie is meer een vwo-dingetje’

Voor de leerlingen op vmbo-school de Palmentuin in de Rotterdamse wijk IJsselmonde is de klimaatactie ‘geen issue’, zegt docent maatschappijleer Jan-Willem Beverwijk. “Ik merk dat ze er niet mee bezig zijn. Ook op andere vmbo’s niet. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen er minder van mee, ze zijn zich niet direct van de problemen bewust. Ik denk dat het klimaat veel meer leeft bij vwo’ers dan bij vmbo’ers.”

Ook in de lessen ziet hij het thema duurzaamheid te weinig terug. Zelf probeert Beverwijk er wel aandacht aan te besteden, maar de actie heeft hij bij zijn leerlingen niet aangekaart. “Waarom niet? Goede vraag. Ik heb het niet bewust gedaan... Misschien doordat ik zie dat ze er niet mee bezig zijn.”

Hoe dat komt? Jorden Kroes (16), een van de Haagse initiatiefnemers en zelf vwo’er, vindt het een lastige vraag. Hoewel het nooit de bedoeling van de organisatoren was, merkt ook hij dat het klimaatprotest ‘meer een vwo-dingetje’ is. “Ik zou niet goed weten waarom. Mijn beste gok is dat wij een jaar langer school hebben en dat ons onderwijs meer gericht is op dit soort thema’s.”

Gehoorzaamheid

Ook religieuze overtuiging speelt een rol, zo blijkt. Behalve vmbo’s lopen ook veel reformatorische scholen niet warm voor de actie. Niet omdat ze duurzaamheid niet belangrijk vinden, zegt locatiemanager André Heijboer van het Van Lodenstein College in Amersfoort, maar omdat ze gehoorzaamheid hoog in het vaandel hebben. “Onze docenten staken ook niet tijdens landelijke stakingen”, zegt Heijboer. “Er zijn genoeg andere wegen die we kunnen bewandelen. Staken is een uiterste maatregel die we alleen inzetten als al het andere niet volstaat.”

Volgens Heijboer is het leidmotief van reformatorische christenen dat ze gehoorzamer zijn aan God dan aan mensen. “Alleen als je écht moet kiezen tussen God en mensen, mag je beslissen om het werk neer te leggen. Bijvoorbeeld als de overheid ons dwingt dingen te doen die tegen ons geweten ingaan, zoals in de Tweede Wereldoorlog.” Staken vindt hij nu niet nodig. “Als ik het politieke debat en de verantwoording van Mark Rutte hoor, zie ik een kentering. Er is echt urgentiebesef aan het komen. En volksvertegenwoordiging betekent dat je iets uit handen geeft.”

Alleen als je écht moet kiezen tussen God en mensen, mag je beslissen om het werk neer te leggen André Heijboer

Ook veel andere reformatorische scholen leggen de klimaatactie naast zich neer. Op het Driestar College in Gouda wil ‘een enkele leerling’ wel gaan, zegt bestuurder Wim de Kloe. Maar dat raadt de school af. “De minister zegt dat we niet moeten staken en we zijn nogal gezagsgetrouw.” De Kloe herinnert zich de uitgebreide leerlingenstaking tegen de invoering van de tweede fase. Veel leerlingen wilden daaraan meedoen. “Dat was best heftig om tegen te gaan. We hebben met de leerlingen gezocht naar een alternatief: een petitie om aan te bieden aan de minister.”

Heijboer van het Van Lodenstein College is iets minder afwijzend. Hij sluit niet uit dat er vandaag toch een paar kinderen naar Den Haag gaan. Daarop zullen geen zware sancties volgen, maar wel een gesprek over de achterliggende reden. “Niet iedereen is even ruim of nauw in zijn geweten”, zegt Heijboer. “We moeten rentmeester zijn van de schepping. Wat als een leerling zegt: ik móét dit doen, anders gaat de aarde te gronde? Bij dat soort gewetensnood is het anders.”