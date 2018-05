Kleding van mest pakt twee problemen tegelijk aan

Bezoekers van een Eindhovense modeshow zullen vorig jaar best even vreemd hebben opgekeken, toen duidelijk werd dat de hagelwitte jurken op de catwalk van koeienpoep waren gemaakt. Ze bleken afkomstig van het bedrijf Inspidere van Jalila Essaïdi, die daarmee een oplossing aandraagt voor twee nijpende milieuproblemen.

Probleem één: de kledingindustrie, die de aarde uitput door haar enorme vraag naar de cellulosepulp waarvan textiel wordt vervaardigd. Die is grotendeels afkomstig uit niet-duurzaam geproduceerd hout en katoen, of, in het geval van synthetisch textiel, uit olie. De productie vergt bovendien giftige chemicaliën.

Probleem twee: de intensieve veeteelt, die het milieu belast door de exorbitante hoeveelheden water en land die nodig zijn voor zuivel- en vleesproductie, en door de vervuiling van land, lucht en water met methaan, fosfaten en stikstof. Die zijn afkomstig uit mest, waarvan er in Nederland al sinds de jaren zeventig overschotten zijn. "Die mestberg gaat alleen maar toenemen", zegt Jalila Essaïdi. "Zeker ook in het buitenland. De wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar zuivel en vlees."

Mestoverschot

De afgelopen decennia is er in Nederland van alles ondernomen tegen het mestoverschot. Begin dit jaar is bijvoorbeeld de Wet Grondgebonden Groei ingegaan, die moet voorkomen dat de melkveehouderij in Nederland zonder grond verder kan groeien. Veehouders met weinig of geen grond kunnen hun mest immers onvoldoende of helemaal niet uitrijden.

De mesttextiel wordt in het naaiatelier verwerkt © MIKE ROELOFS

"Rondom de resulterende overschotten is een levendige verwerkingseconomie ontstaan", zegt Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van de Wageningen Universiteit. "Boeren moeten betalen voor het afvoeren van hun mest." Dat heeft onder meer geleid tot fraude, die recentelijk een nationale discussie losmaakte.

Overtollige mest wordt in Nederland veelal verwerkt in vergistingsinstallaties. Hartstikke zonde, aldus Scholten, binnen zijn universiteit de voortrekker van het 'omdenken' naar mest als waardevol product. Scholten: "We zien mest nu als afval, terwijl het in wezen gewoon een grondstof is. In het ideale geval zouden we boeren zelfs kunnen betalen voor hun mest".

Maar wat maakt mest dan potentieel tot zo'n waardevol product? Daarvoor moet je allereerst weten dat het te scheiden valt in twee componenten. Ten eerste de droge mest, grofweg de poep. Die bevat behalve fosfaten ook organische vezelverbindingen waarvan je compost kunt maken, een project waar Scholten mee bezig is. Maar je kunt er dus ook textiel van maken, zoals Essaïdi nu heeft aangetoond. De tweede component is de natte mest, grofweg de urine, die stikstof en andere mineralen bevat die de bodem nodig heeft. Dat wil zeggen: in beperkte hoeveelheden. In Nederland is het juist een overschot aan fosfaten en stikstof dat leidt tot verstikking van oppervlaktewater en de vorming van giftig nitriet, verzurend ammoniak en het broeikasgas lachgas.

De ironie wil dat Nederlandse koeien vooral veel fosfaten en stikstof binnenkrijgen door de buitenlandse soja die ze eten. In de vaak arme landen waar dat vandaan komt, zoals Brazilië, wordt bos platgebrand om plaats te maken voor een eiwitrijke voedselbron die eindigt in dierenmagen in westerse landen. "Te idioot voor woorden", vindt Essaïdi.

Sjoerd Miedema, biologisch melkveehouder in het Friese Haskerdijken, schudt er ook zijn hoofd over. In mestverwerking ziet hij überhaupt weinig. "Wij brengen gewoon onze eigen, onbehandelde mest terug op ons land. Dat is het best voor de bodem en de biodiversiteit." Stukken beter in elk geval, vindt Miedema, dan fabrieken bouwen waar mest eerst heen moet worden gebracht, om vervolgens de vezels van de mineralen te scheiden. "Je blijft dan zitten met fosfaten waarvan de bodem er al te veel bevat, en die we dus alleen maar kunnen verkopen aan het buitenland. Dat is een schijnoplossing voor een probleem dat we eerst zelf gecreëerd hebben. Waar zijn we dan mee bezig?"

Martin Scholten van de Wageningen Universiteit en ontwerpster Jalila Essaïdi zijn het in principe met boer Miedema eens. Essaïdi: "Op termijn zouden we die fosfaten inderdaad helemaal niet meer moeten importeren en zouden we ons vee weer moeten voeden met gras van eigen bodem." Maar onder de huidige omstandigheden, waarin grondtekorten en mestoverschotten in elk geval voorlopig realiteiten zijn, is de beste oplossing volgens Essaïdi toch fosfatenverkoop aan het buitenland, waar op veel plaatsen juist fosfaattekorten heersen.