'Insecten zijn aan het verdwijnen'

Er zijn sterke aanwijzingen dat nieuwe bestrijdingsmiddelen uit de landbouw een belangrijke rol spelen bij de teruggang van álle soorten vliegende insecten. Bij individuele soorten insecten, zoals bijen, vlinders, hommels, zweefvliegen is al vastgesteld dat ze in aantallen achteruit hollen. Nu blijkt dat de teruggang extreem hoog is en alle insecten treft.

In het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One schrijven wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen dat de situatie ernstiger is dan gedacht. Zij hebben gegevens geanalyseerd van een Duitse vereniging van entomologen (insecten-onderzoekers). De vrijwilligers hebben 27 jaar lang in 63 Duitse natuurgebieden insecten gevangen in vallen en de opbrengst gewogen. Uit het artikel blijkt dat waar is wat iedere automobilist al kon vermoeden: de schone voorruit na een lange autorit komt niet door een betere aerodynamica van moderne auto’s, maar doordat er steeds minder insecten zijn.

Dramatisch

Bioloog Caspar Hallmann, eerste auteur van het artikel, noemt de uitkomst ‘zeer alarmerend’. ‘’Dit is echt dramatisch. We wisten dat er veel aan de hand was, maar dit is ronduit verontrustend.’’ Tussen 1989 en 2016 zijn op 63 plaatsen in Duitsland stelselmatig insecten gevangen. De teruggang werd op alle plekken geconstateerd. Plaatselijke veranderingen in het grondgebruik rondom de 63 natuurgebieden, weersveranderingen en veranderingen in het landschap kunnen de algemene trend van de dramatische afname niet verklaren. Hallmann: ,,Wat overblijft is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en milieuverontreiniging. Wij kunnen de achteruitgang niet direct aan deze factoren wijden. Maar we hebben sterke vermoedens.’’

Vrijwel alle broedvogels brengen hun jongen groot met insecten Frank Berendse, oud-hoogleraar natuurbeheer

Hallmann publiceerde drie jaar geleden in het tijdschrift Nature een onderzoek waarin werd aangetoond dat nieuwe systemische insecticiden (neonicotinoïden) leiden tot achteruitgang van de spreeuw, de veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende vogels. De studie die nu in PLOS One staat, is in feite een vervolg op deze publicatie. Toen al werd vermoed dat de weidevogels door voedseltekort – gebrek aan insecten - zo hard teruglopen.