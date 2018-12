‘Ik werk toe naar een energieneutraal leven’

“De meeste mensen kan het niet schelen dat ze niet energieneutraal zijn, maar ik probeer daar heel bewust naartoe te werken. Ik maak er een hobby van om thuis de boel te optimaliseren. Het begon met het plaatsen van zonnepanelen. Dat waren er net te weinig voor ons verbruik. Daarom probeer ik nu het verbruik omlaag te brengen.

“Ik houd mijn verbruik dagelijks bij. Je kunt invloed hebben met hele kleine gedragsveranderingen. Ik heb bijvoorbeeld tijdschakelaars aangeschaft, waarmee ik een groot deel van mijn apparaten automatisch uitschakel, zoals tv, modem en computers. Die verbruiken ’s nachts anders onnodig stroom. En ik heb alleen maar ledlampen.

Minder vliegen is lastig. Ik vlieg twee keer per jaar.

“Verder ben ik me heel bewust van het waterprobleem. Ik woon in een oud deel van Groningen waar nog een gemeentelijk rioolstelsel ligt. Dat loopt soms over bij extreme regen. Het water wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Dat is best zonde.

Doe-het-zelf-infiltratiesysteem “In mijn tuin heb ik een gat gegraven en een doe-het-zelf-infiltratiesysteem aangelegd van bierkratten en een waterdoorlatend doek. Een soort zeef onder de grond. Daardoor komt het water niet in het riool terecht, maar in de grond. Dat is beter voor het riool omdat het minder belast wordt, maar óók voor de tuin die zo natter blijft. Het is heel makkelijk: je moet alleen veel graven. “Ik eet nog wel een paar keer week vlees. En minder vliegen is lastig. Ik vind het erg leuk om op reis te gaan. Ik vlieg ongeveer twee keer per jaar, ook naar verre bestemmingen. Ik ga binnenkort trouwen, daarna vliegen we naar Peru. Je kunt niet alles tegelijk doen. Vliegen is een hele slechte hobby van de westerling. Naarmate je dat meer hoort, begint het meer te knagen aan mijn geweten. Dat moet nog wel minder. “Iets makkelijks wat iedereen kan doen en wat veel verschil maakt, is nagaan hoe oud je apparaten zijn. Dat kun je gewoon opzoeken op internet. Het is belangrijk om op tijd je apparaten te vervangen voor zuiniger exemplaren. Vooral koelkasten, tv’s en de vaatwasser. “Uiteindelijk wil ik ook van het gas af. Maar ja, dat moet ergens van betaald worden. In de tussentijd wil ik het verbruik zo laag mogelijk houden. Zo wil ik binnenkort een infraroodpaneel ophangen boven de zithoek, waar we zestig procent van de tijd doorbrengen. Door het huis alleen op die plek te verwarmen, hoop ik een kwart van het gasverbruik terug te brengen. Alle kleine stapjes maken al veel verschil. Mensen hebben geen idee hoe makkelijk het is.”

Simpel zelf doen: Ontspullen met Sinterklaas © Tomas Schats Vervuiling door nieuwe spullen ligt verborgen in hun grondstof, productie en vervoer. Wie ontspult, door minder aankopen, helpt het klimaat aanzienlijk, zegt Babette Porcelijn, impact-expert en jurylid van de Trouw Duurzame 100. Dat kan thuis, maar ook bij een ander.

Denk eraan bij feestjes, ook met Sinterklaas, zegt Porcelijn. “Koop geen ‘spullencadeau’, maar iets van eten of drinken, of een doe-cadeau.” Maak voor 5 december een surprise met een steengoed gedicht, oppert Porcelijn.

“Zonder cadeau erbij, geniet van de lol.” Toch iets geven maar wel ultraduurzaam kán wel, zegt ze. “Plant bomen of geef een donatie aan een milieuorganisatie en doe dat cadeau.”

