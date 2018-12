‘Iedereen moet in actie komen voor het milieu, ook de overheid’

Ze leeft heel klimaatbewust, vindt ze zelf. “Onze woonboot is volledig geïsoleerd, we hebben er zonnepanelen en een zonneboiler op liggen, we eten geen vlees en hebben ook geen auto. We doen alles met de fiets. Alleen als het echt niet anders kan, huren we een auto, een elektrische.”

Als geen ander weet Heleen de Coninck hoe belangrijk dat is. Ze was een van de hoofdauteurs van het rapport van de Verenigde Naties dat twee maanden terug verscheen en dat als conclusie had dat de wereld alleen met een uiterste inspanning de opwarming binnen de perken kan houden. Iedereen moet in actie komen, zegt ze.

Burgers en bedrijven, maar ook de overheid. “Het is een combinatie. Mensen kunnen veel zelf, maar niet alles. Soms moet de overheid handelen, maar dat kan alleen als ze zich ­gesteund weet door het publiek. Dan worden maatregelen geaccepteerd en leiden ze tot nieuwe actie. Gelukkig is de urgentie nu tot iedereen doorgedrongen.”

Compenseren

Ze heeft een grote klimaatzonde: ze vliegt veel. “Privé en voor mijn werk. Mijn echtgenoot is een Amerikaan, wij hebben een dochter en zijn ouders willen haar graag zien. Dus we vliegen geregeld de plas over. Zo’n twee à drie keer per jaar. Dat valt in het niet bij wat ik voor mijn werk vlieg. Voor dat laatste rapport ben ik afgelopen jaar naar Brazilië, Botswana en Zuid-Korea gevlogen. De twee bijeenkomsten in Europa deed ik wel met de trein.”

Haar privévluchten compenseert ze door te investeren in projecten waarmee op de uitstoot van CO 2 wordt bespaard. Bij haar werk gaat dat automatisch. “De VN ziet erop toe dat alles klimaatneutraal is. Alle CO 2 wordt ergens anders gecompenseerd. En de CO 2 -rechten worden opgekocht. Al die bijeenkomsten en vlieg­reizen zijn moeilijk te vermijden, maar ik begrijp dat anderen dat ongemakkelijk vinden. Al valt het in het niet bij wat er wereldwijd wordt gevlogen. Trouwens, er wordt ook heel wat naar olieplatforms gevolgen en daar hoor je niemand over.”

Ze heeft vrienden die het vliegen hebben afgezworen. Zo ver kan ze zelf niet gaan. “Iedereen maakt zijn eigen afweging en het is de taak van de overheid om te zorgen dat die afweging zo klimaatvriendelijk als mogelijk uitpakt. En dan denk ik: het vliegen wordt je zo gemakkelijk gemaakt. Een retourtje Barcelona of Berlijn kost bijna niets, terwijl de trein duur is en een heel gedoe. Voor Parijs geldt dat niet, op dat traject concurreert de trein wel met het vliegtuig. Zo zou het binnen ­Europa ook voor andere bestemmingen moeten zijn.”