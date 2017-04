'Het lijkt in Den Helder om de twee weken of Koningsdag net geweest is'

"Het is een schande", zegt Claudia Pietens uit Den Helder. Ze maakte een boos filmpje dat viral ging op het internet. "Ik had het over koekwauzen, sukkels, bij de gemeente", zegt ze. "Ik was zo kwaad." Haar ergernis richt zich op het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Die experimenteert sinds een paar jaar met het apart inzamelen van plastic afval. De inwoners van Den Helder krijgen er van afvalverwerkingsbedrijf HVC gratis oranje vuilniszakken voor.

We moeten wel, zegt de gemeente. Nu gooit de gemiddelde Nederlander nog zo'n 250 kilo restafval per jaar weg, in 2020 mag dat van de rijksoverheid nog maar 100 kilo zijn. De gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dat probleem aanpakken.

Ondanks de oranje zakken schiet het in Den Helder nog niet erg op met het scheiden van afval. Veel mensen gooien het plastic afval nog steeds bij de rest. In de grijze bak. Dus heeft de gemeente iets nieuws bedacht. Wat nou als de grijze bak nog maar één keer in de maand wordt opgehaald, in plaats van iedere twee weken? En het plastic voortaan juist vaker? Dan moeten de mensen wel. Het nieuwe beleid ging in op 27 februari.

Stank

Tot woede van Claudia Pietens. Vanuit haar woonkamer wijst ze naar haar achtertuin, een kleine betegelde binnenplaats waar zo'n oranje zak zou moeten staan - want een aparte container voor plastic heeft ze niet. "In de zomer heb ik daar mijn was hangen. Hoe denk je dat het bakje waarin kipfilet heeft gezeten ruikt na twee dagen in de zon? Hoe denk je dat mijn was gaat ruiken als er stinkende afvalzakken staan?"

Andere Heldenaren hebben er iets op gevonden. Sinds de gemeente plastic apart inzamelt, hebben de lantaarnpalen speciale haakjes voor de oranje afvalzakken. Die mogen er pas aangehangen worden op de dag dat HVC langskomt. Maar veel mensen hangen ze er al veel eerder.

Op een winderige dag ligt overal plastic op straat. Het lijkt hier om de twee weken wel of Koningsdag net geweest is Roy Slort

En dat zorgt voor nieuwe problemen, is ook CDA-fractievoorzitter Roy Slort opgevallen. De zakken schijnen makkelijk stuk te gaan. "Op een winderige dag ligt overal plastic op straat. Het lijkt hier om de twee weken wel of Koningsdag net geweest is. De hele stad kleurt oranje en daarna kunnen we de klerezooi opruimen. We zijn niet tegen afval scheiden, maar we zijn boos dat het college dit doorvoert zonder de voorzieningen voor elkaar te hebben."

De wethouder die over het afval gaat, Odd Wagner van de Stadspartij, is er nog niet uit wat de beste aanpak is. "Dat onderzoeken we nog. Misschien moeten mensen ieder een eigen container voor hun plastic krijgen. Of we leggen ondergronds containers aan. Of toch zoals het nu gaat, met die zakken."