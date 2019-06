‘Het is niet meer dan normaal dat ook vliegen wordt belast’

Of een conferentie van twee dagen heel Europa aan een gezamenlijke vliegtaks helpt? Nee natuurlijk niet, zegt Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur & Milieu. “Een Europese taks regel je niet van de ene op de andere dag.”

Toch verwacht Demmers wel dat de Europese conferentie over vliegbelastingen die staatssecretaris Menno Snel (financiën) vandaag en morgen organiseert in Madurodam, tot concrete stappen gaat leiden. “In de politiek en de maatschappij is er steeds meer animo om een einde te maken aan de uitzonderingspositie die de luchtvaart heeft. Vliegen draagt significant bij aan de CO2-uitstoot, dat kan niet zo doorgaan. Los daarvan is het niet meer dan normaal dat vliegen belast wordt, omdat ook andere vervoermiddelen belast zijn.”

Bilaterale afspraken

Ze hoopt dat Nederland een groep vormt met andere landen die al een vliegbelasting hebben of deze op korte termijn willen invoeren. “Je hoeft niet te wachten totdat heel Europa zo ver is, je kunt ook al met een groep van landen bilaterale afspraken maken. Bijvoorbeeld met Duitsland en Frankrijk.”

De conferentie in Madurodam is het resultaat van de wens van het kabinet om een vliegbelasting bij voorkeur Europees te regelen. Inmiddels heeft de staatssecretaris al een wetsvoorstel ingediend om vanaf 2021 een nationale tickettaks van 7 euro te heffen voor het geval de Europese route te lang duurt. Laaiend enthousiast is Demmers niet over deze belasting. “In vergelijking met buurlanden is hij wel erg laag. Maar het is goed dat er een begin is. Als de taks er eenmaal is, kun je hem ook makkelijker verhogen.”

Behalve een tickettaks moet er volgens Natuur & Milieu ook een belasting op kerosine komen, zoals er al sinds jaar en dag belasting is op brandstof voor auto’s. “Dat is een handige manier om bij het belasten verschil te maken tussen het vliegen van lange en korte afstanden.”

Maar maakt dat het vliegen op korte afstanden dan niet relatief aantrekkelijk? “Dat valt wel mee, want het wordt wel een stuk duurder. Het vliegen op korte afstanden moet je vooral tegengaan door andere opties aantrekkelijker te maken, zoals de trein.” Als er op kerosine een belasting wordt ingevoerd die vergelijkbaar is met die op benzine, gaat dat volgens eerder onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu gemiddeld 32 euro per ticket extra kosten.

Luchtvaartmaatschappijen zien liever geen vliegbelastingen. Zij wijzen erop dat ze al heel veel doen om de sector te vergroenen. Zo presenteerde de sector in de herfst van 2018 een plan om de groei van de CO2-uitstoot af te remmen. “De impact van dat plan is te beperkt.” zegt Demmers. “De luchtvaart wil niet zien dat groeien gewoon niet mogelijk is als je de klimaatdoelen wilt halen.”