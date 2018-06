'Groene' Canadese premier laat nieuwe oliepijpleidingen aanleggen

Hij maakt goede sier met beloftes over CO2-belasting en going green, maar ondertussen investeert de Canadese premier Justin Trudeau volop in de aanleg van een omstreden oliepijpleiding. Voor 3,5 miljard Canadese dollar (ruim 2 miljard euro) wil de regering het project overnemen van het bedrijf Kinder Morgan, dat er zelf geen gat meer in ziet door de felle protesten van bewoners, milieuclubs en regionale politici.

Lees verder na de advertentie

Canada wil de bestaande Trans- Mountainpijpleiding uitbreiden, die begint bij de teerzanden van Alberta en eindigt aan de Canadese westkust (zie kaartje). Dankzij nieuwe pompstations en zo'n duizend kilometer extra leiding moet de capaciteit omhoog van 300.000 naar 890.000 vaten per dag. Vanaf de westkust wordt de olie dan met tankers naar Azië vervoerd. Canada heeft enorme olievoorraden, maar het land exporteert nu vrijwel alleen naar de Verenigde Staten en wil nieuwe markten aanboren.

De aankoop is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke draai voor een premier die bij zijn verkiezing in 2015 nog scheutig strooide met groene beloftes

Volgens minister van financiën Bill Morneau is de aankoop van de pijpleiding de enige manier om te verzekeren dat het project doorgaat. De bouw kwam op losse schroeven te staan toen de firma Kinder Morgan zich terugtrok na felle protesten van inwoners en politici in Brits-Columbia. Daardoor dreigde de 'internationale reputatie' van Canada op het spel te komen staan, zei Morneau. De regering ziet geen andere mogelijkheid dan het project in eigen hand te nemen. "De leiding moet en zal gebouwd worden."

De aankoop is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke draai voor een premier die bij zijn verkiezing in 2015 nog scheutig strooide met groene beloftes. Na jaren van conservatief energiebeleid en inzet op fossiele brandstoffen zou Trudeau het roer volledig omgooien. Dat leek in eerste instantie ook te gebeuren. Met provincies maakte hij afspraken over CO2-belasting, er kwam geld voor waterzuivering en oplaadpunten voor elektrische auto's, en een vijfjarig moratorium op oliewinning in het poolgebied.

Maar in de schaduw van die groene ambities laat Trudeau zich de laatste tijd van een heel andere kant zien. Hij gaf toestemming voor de bouw van twee nieuwe oliepijpleidingen én ondersteunt het doortrekken van de omstreden Keystone XL-leiding die van Canada naar het zuiden van de VS loopt. President Barack Obama zette een streep door dit vervuilende project, maar het werd nieuw leven ingeblazen door opvolger Donald Trump.

De tekst loopt door onder de afbeelding

© Louman & Friso

Milieuorganisatie Greenpeace noemt de Canadese president hypocriet en heeft hem inmiddels omgedoopt tot 'Crudeau', een verwijzing naar het Engelse crude voor ruwe olie. "Dit is echt heel raar voor een premier die zo groen pretendeert te zijn", zegt campaigner Kees Kodde van Greenpeace. "Deze leidingen worden alle drie gebruikt voor teerzandwinning. Dat is bijna twee keer zo vervuilend als gewone oliewinning. In de huidige leidingen zijn al honderden lekkages geweest, wat zorgt voor lokale watervervuiling. En door de toename van olietankers bij Vancouver wordt de orka-populatie daar verstoord."

Als Trudeau de klimaatdoelen in het Parijs-akkoord serieus neemt, moet hij de olie in de grond laten zitten en inzetten op hernieuwbare energie, meent Kodde. "Dat kan een rijk land als Canada zich best veroorloven." Trudeau noemt de uitbreiding echter 'economisch noodzakelijk'.