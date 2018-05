'Gasloos maken van sociale huurwoningen kost 108 miljard'

De berekening is er, nu nog het geld. Dat is de boodschap die Aedes gisteren naar buiten bracht. Uit een eerste raming van de koepelorganisatie van woningcorporaties blijkt dat het vergroenen van de 2,1 miljoen sociale huurwoningen voor 2050 meer dan 100 miljard euro gaat kosten. Jaarlijks gaat het om 3,4 miljard euro.

Waar dat geld vandaan moet komen weet Aedes-voorzitter Marnix Norder nog niet. “Dit is nog maar een eerste berekening, maar duidelijk is dat woningcorporaties zo’n bedrag niet paraat hebben. En wat ons betreft gaan huurders niet betalen voor de verduurzaming van de woningen”, zegt Norder. De koepelvoorzitter kijkt met een schuin oog naar Den Haag.“We zullen met het kabinet in gesprek moeten hoe we de doelen van het klimaatakkoord in Parijs willen halen.”

Volgens Norder zouden woningcorporaties een eind komen als een voorgenomen lastenverzwaring van een miljard euro per jaar voor woningcorporaties van tafel gaat. Ook toekomstige besparingen op de energierekening ziet Aedes als een manier om de verduurzaming te financieren.

Aedes heeft op basis van gegevens van 87 procent van alle woningcorporaties in kaart gebracht wat het vergroenen van de sociale huurwoningen kost. Gemiddeld komt de koepelorganisatie uit op een kostenpost van 52.000 euro per woning. Dat bedrag ligt flink hoger dan berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat eerder deze maand meldde dat het isoleren van woningen 25.000 euro per huis gaat kosten.

Forse investeringen Volgens Aedes komt dat omdat corporaties relatief veel oude woningen bezitten. Daarnaast wil de koepel meer dan alleen isoleren. Zo moeten er op driekwart van alle huurhuizen zonnepanelen komen. Renovatie naar een gasloze woning vergt een forse investeringen in bijvoorbeeld een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Ook keukens en badkamers moeten in veel gevallen worden gerenoveerd. Alle maatregelen leiden volgens Aedes tot een CO2-besparing van 70 procent in 2050. De overige 30 procent moet komen van onder andere de verduurzaming van externe energiebronnen; niet op elke woning passen bijvoorbeeld zonnepanelen. Volgens Norder ligt er bij woningcorporaties wel wat geld op de plank, maar is dat is bedoeld om woningen te renoveren en nieuwe te bouwen. “Bij die werkzaamheden ligt onze prioriteit en de kosten daarvan vallen buiten de geraamde 108 miljard euro.” Nieuwe woningen die corporaties bouwen, voldoen volgens Norder in bijna alle gevallen aan de klimaatdoelstellingen. Aedes ondertekende vorige week nog de Nationale Woonagenda, waarin staat dat er sneller en meer woningen moeten komen. Het doel is dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd. Ook die bouwagenda kost corporaties geld, en dat staat op gespannen voet met klimaatdoelstellingen, geeft Norder toe. “Verduurzaming is belangrijk maar we kunnen niet alles tegelijk, we zullen keuzes moeten maken. Onze woningen moeten nog wel betaalbaar blijven, nu al zijn de kosten voor een huurder relatief hoog vergeleken met iemand die eenzelfde woning zou kopen.”