'Flik me dit' riep de kwartel in het Oekraïense veld

Eén van 's mans zijwegen leidde naar het neergestorte vliegtuig MH17. Op de achtergrond van een sprekende verslaggever lag een vleugel in een Oekraïense akker. Op de achtergrond van het gepraat hoorde ik ineens duidelijk de pittige drieklank 'tip, te dip', ook wel 'flik me dit' genoemd, van een kwartel.

Kwartels zijn vogels die zich verstoppen in de uitgestrekte anonimiteit van hooilanden en akkers. Ze zien eruit als miniversies van vrouwtjespatrijzen, als kabouterkrielkippen. Omdat ze zo verborgen leven, houden ze contact door te roepen: dit ben ik! Kwartels hebben uitstekende oren.

De kwartel zou een mooi zijpaadje voor Waterdrinker zijn geweest, maar hij hoorde de vogel niet

In Nederland hebben we kwartels grotendeels weggejaagd, maar Oekraïne is geen lid van de Europese Unie en heeft nog geen kans gezien het sinds de Sovjettijd verwilderde platteland met subsidie te steriliseren. Kwartels doen het er goed. Er hoeft 's zomers op een Oekraïense akker maar een camera te filmen, of er staat een kwartel op de geluidsband. Veel hebben kwartels trouwens niet nodig; ze eten van alles.